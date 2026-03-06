Prefeitura de Maringá lança ‘TechBus’, projeto itinerante que leva tecnologia e inovação às escolas municipais

Para estimular o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas, a Prefeitura de Maringá, por meio da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação (Amtech) e da Secretaria de Educação (Seduc), lançou nesta quinta-feira, 5, o TechBus, projeto itinerante que levará experiências de tecnologia e inovação às escolas municipais. O evento de lançamento ocorreu na Escola Municipal Geraldo Altoé.