Trânsito

Prefeitura de Maringá implantará plano de mobilidade para a Expoingá com bolsões para motoristas de aplicativo

Medidas inovadoras organizam corridas por app, embarque e desembarque, ponto para táxi e mototáxi, transporte coletivo e acessibilidade, visando reduzir congestionamentos no entorno do Parque de Exposições

Foto de redação redação28/04/2026
TRANSITO EXPOINGA Prefeitura de Maringá implantará plano de mobilidade para a Expoingá com bolsões para motoristas de aplicativo

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), elaborou um plano operacional para organizar o trânsito no entorno do Parque de Exposições durante a Expoingá, que será realizada entre os dias 7 e 17 de maio. A medida, que considera um público estimado em mais de 500 mil pessoas, prevê áreas específicas de embarque e desembarque, bolsões exclusivos para motoristas de aplicativos, pontos de táxi e mototáxi, sistema de fila virtual, espaço para acessibilidade e para o transporte coletivo.

Os bolsões exclusivos para motoristas de aplicativos funcionarão 24 horas em pontos estratégicos, em vagas de estacionamento que serão reservadas para essa finalidade: na Avenida Tuiuti, entre a Avenida São Domingos e a Rua Caracas; na Rua 15; e na Rua Estados Unidos. Neste último ponto, o bolsão funcionará 24 horas do lado esquerdo da via e, do lado direito, apenas após o horário comercial.

Em parceria com empresas de aplicativos e organizações do setor, serão implantados sistemas de filas virtuais para veículos que operam por app. Baseado em geolocalização, o recurso organiza digitalmente a chamada dos veículos, permitindo que os motoristas aguardem fora do ponto principal, o que contribui para reduzir congestionamentos e agilizar o atendimento.

A proposta também prevê a identificação dos veículos por meio de adesivos, facilitando a fiscalização pelas equipes responsáveis. A operação contará ainda com monitoramento em tempo real, além da divulgação de orientações à população sobre acessos, rotas e serviços disponíveis.

O plano visa mitigar problemas recorrentes em grandes eventos, como filas duplas, transporte irregular e congestionamentos, além de reduzir impactos ambientais. “Adotamos soluções modernas, com uso de tecnologia e planejamento integrado. A proposta segue modelos já aplicados em grandes eventos, como Rock in Rio e o Lollapalooza, e no Aeroporto de Guarulhos. O objetivo é garantir fluidez, segurança e organização, além de melhorar a experiência de quem participa da Expoingá”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito.

O presidente da Cooperativa Brasileira de Apoio aos Condutores de APPs e Entregadores Autônomos (Abrace), Natan Brandão, alerta obre a importância do credenciamento para garantir mais segurança e organização durante a Expoingá. “Vamos realizar uma campanha e divulgação junto ao motoristas e fiscalização rigorosa para combater contas falsas e veículos irregulares. O objetivo é oferecer um serviço seguro, organizado e de qualidade, para que a população saiba quem está conduzindo os passageiros”, afirmou.

Também será implantada uma área de embarque e desembarque em frente ao Parque de Exposições, com foco na acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O espaço também atenderá usuários do transporte coletivo, com estrutura e operação da Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC). Táxis e mototáxis terão pontos de embarque e desembarque exclusivos na Avenida Guaiapó durante 24 horas.

O presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Henrique Pinto, destaca os impactos positivos na experiência dos visitantes. “Com mais organização, as pessoas enfrentarão menos filas e poderão aproveitar melhor o evento, com mais tranquilidade para circular e consumir”, afirmou.

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