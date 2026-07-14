Entretenimento

Jovem Pan compra operação da TV de Rinaldi Faria para criar rede nacional

Em negociação mantida em sigilo por meses, emissora prepara expansão da TV aberta com entretenimento, dramaturgia e realities

Foto de redação redação14/07/2026
jovem pan tv Jovem Pan compra operação da TV de Rinaldi Faria para criar rede nacional

A Jovem Pan deu um passo decisivo para consolidar sua presença na televisão aberta. A coluna apurou que a empresa está adquirindo 50% da operação da Rede Mais Família, que é propriedade de Rinaldi Faria, empresário e ex-consultor e Superintendente Artístico e de Programação do SBT, em um movimento que transformará a emissora em uma rede de alcance nacional.

As conversas entre Rinaldi, Marcelo Carvalho (diretor vice-presidente do Grupo Jovem Pan) e Tutinha já se arrastavam havia bastante tempo. Em outros momentos, o projeto esteve perto de sair do papel, mas acabou sendo reformulado até chegar ao modelo atual, que prevê a compra de metade da empresa, conquistando acesso a estrutura da Rede Mais Família e o uso de sua rede de afiliadas espalhadas pelo país. A parceria entre os grupos já havia sido anunciada anteriormente, mas a negociação evoluiu para um novo estágio.

Pelo acordo, Rinaldi continuará ligado ao negócio por um período determinado, participando dos resultados da operação durante a fase de transição, segundo fontes ouvidas pela coluna. Os valores envolvidos não são conhecidos.

O projeto da Jovem Pan vai muito além do jornalismo, sua principal marca até aqui. Os planos incluem a criação de uma grade completa, com entretenimento, dramaturgia, realities e novas atrações, em uma estratégia para disputar espaço com as grandes redes abertas.

Internamente, o objetivo é claro: fortalecer ainda mais o jornalismo, ampliar o investimento em conteúdo de entretenimento e, no médio prazo, colocar a Jovem Pan no pódio das principais audiências da televisão brasileira. (inf Flávio Ricco/Portal Leo Dias)

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