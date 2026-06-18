Shopping mantém clima de Copa do Mundo com espaço de troca de figurinhas, Espaço Torcedor e transmissão dos jogos do Brasil

O Catuaí Shopping Maringá segue em clima de Copa do Mundo e mantém uma programação especial para reunir torcedores, colecionadores e famílias apaixonadas por futebol. O empreendimento conta com um espaço oficial para troca de figurinhas do álbum da competição, em uma ação nacional promovida pela Visa e Banco do Brasil, em parceria com a helloo, plataforma de mídia OOH, o grupo ALLOS e a Panini.

Além disso, os clientes podem visitar o Espaço Torcedor da Panini, instalado em frente à Havan, onde é possível adquirir álbuns e figurinhas da Copa do Mundo. Tanto o espaço de troca quanto o Espaço Torcedor permanecem em funcionamento até o encerramento da competição.

O shopping também transmite os jogos da Seleção Brasileira na Praça de Alimentação, proporcionando aos clientes a oportunidade de acompanhar as partidas em um ambiente confortável, ao lado de amigos e familiares.

A proposta é oferecer uma experiência completa durante o Mundial, unindo entretenimento, convivência e a atmosfera do maior evento esportivo do planeta. O espaço de troca de figurinhas estimula a interação entre torcedores de diferentes gerações e mantém viva uma tradição que faz parte da memória afetiva dos brasileiros.

Horários de funcionamento do Catuaí Shopping Maringá

Segunda a sábado

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Domingo e feriados

Lojas: 13h às 19h

Praça de alimentação: 11h às 22h