Shopping mantém clima de Copa do Mundo com espaço de troca de figurinhas, Espaço Torcedor e transmissão dos jogos do Brasil
Próxima partida da Seleção Brasileira será nesta sexta-feira, 19, com transmissão ao vivo na Praça de Alimentação
O Catuaí Shopping Maringá segue em clima de Copa do Mundo e mantém uma programação especial para reunir torcedores, colecionadores e famílias apaixonadas por futebol. O empreendimento conta com um espaço oficial para troca de figurinhas do álbum da competição, em uma ação nacional promovida pela Visa e Banco do Brasil, em parceria com a helloo, plataforma de mídia OOH, o grupo ALLOS e a Panini.
Além disso, os clientes podem visitar o Espaço Torcedor da Panini, instalado em frente à Havan, onde é possível adquirir álbuns e figurinhas da Copa do Mundo. Tanto o espaço de troca quanto o Espaço Torcedor permanecem em funcionamento até o encerramento da competição.
O shopping também transmite os jogos da Seleção Brasileira na Praça de Alimentação, proporcionando aos clientes a oportunidade de acompanhar as partidas em um ambiente confortável, ao lado de amigos e familiares.
A proposta é oferecer uma experiência completa durante o Mundial, unindo entretenimento, convivência e a atmosfera do maior evento esportivo do planeta. O espaço de troca de figurinhas estimula a interação entre torcedores de diferentes gerações e mantém viva uma tradição que faz parte da memória afetiva dos brasileiros.
Horários de funcionamento do Catuaí Shopping Maringá
Segunda a sábado
Lojas: 10h às 22h
Praça de alimentação: 11h às 22h
Domingo e feriados
Lojas: 13h às 19h
Praça de alimentação: 11h às 22h