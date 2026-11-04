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Jornal do meio da rua

Foto de redação redação04/11/2026
henrique Jornal do meio da rua

O Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan Maringá operou hoje, 4, em um cenário completamente improvisado e histórico. Devido à falta de energia elétrica generalizada na cidade após a passagem de um tornado na madrugada da ultima segunda-feira, a equipe de jornalismo literalmente colocou a equipe na rua para garantir a transmissão das principais notícias locais.

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O estúdio da rádio foi transferido de última hora para o canteiro central da Avenida Tiradentes, no centro de Maringá. Com equipamentos alimentados por geradores portáteis, e sob o clima de devastação deixado pelo rastro do fenômeno climático, o âncora Paulo Caetano e os jornalistas ancoraram o programa cercados pelo cenário real do município.

Durante a transmissão ao vivo, um momento inusitado quebrou a tensão do noticiário. O presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Henrique Pinto, que reside no edifício ao lado da sede da emissora, saía de sua casa no exato momento da transmissão. Ao se deparar com a equipe de reportagem trabalhando no meio da rua, ele fez questão de interromper o trajeto para cumprimentar os jornalistas ao vivo, destacando a resiliência do rádio e a importância da informação em momentos de crise.

A transmissão gerou grande repercussão entre os ouvintes, pedestres e motoristas que passavam pelo local, tornando-se o símbolo do esforço da imprensa maringaense para cobrir os estragos causados pelo tornado.

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