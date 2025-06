Humilhação

Verônica, mãe de dois filhos, resolveu na tarde desta quinta-feira, 12, chamar atenção da secretaria de saúde de Maringá com uma colher de pau e uma panela, o menino necessita urgente de tratamento e medicação específica para paralisia cerebral.

Após meia hora batendo panela, e com a chegada do repórter André Almenara ao local, o único que se dispôs a atender a mãe desesperada, ela foi recebida por uma servidora no interior da secretaria.