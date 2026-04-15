Saúde

Morre Laudecy Aparecido de Souza

Radialista, durante anos interpretou o boneco Benedito no programa Pinga Fogo na TV

Foto de redação redação15/04/2026
Laudecy Morre Laudecy Aparecido de Souza

Faleceu por volta das 2h40 desta quarta-feira, 15, o radialista Laudecy Aparecido de Souza, conhecido por interpretar o boneco Benedito no programa do ex-deputado federal Benedito Claudio Pinga Fogo de Oliveira, na Band. Ele tinha 72 anos.
Ele estava em início de tratamento contra o câncer. O velório acontecerá a partir das 12h na sala nobre da Capela do Prever de Mandaguari e o sepultamento no cemitério municipal daquela cidade, nesta quinta-feira, 16, às 10h.

Ultimamente Laudecy, que além do boneco Benedito (ele deixou a emissora depois de décadas de trabalho, no final de 2024) apresentava programa de rádio ao longo de sua carreira, participava do programa Paraná Cidades, no Canal 10

Foto de redação redação15/04/2026
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