Morre Laudecy Aparecido de Souza

Faleceu por volta das 2h40 desta quarta-feira, 15, o radialista Laudecy Aparecido de Souza, conhecido por interpretar o boneco Benedito no programa do ex-deputado federal Benedito Claudio Pinga Fogo de Oliveira, na Band. Ele tinha 72 anos.

Ele estava em início de tratamento contra o câncer. O velório acontecerá a partir das 12h na sala nobre da Capela do Prever de Mandaguari e o sepultamento no cemitério municipal daquela cidade, nesta quinta-feira, 16, às 10h.

Ultimamente Laudecy, que além do boneco Benedito (ele deixou a emissora depois de décadas de trabalho, no final de 2024) apresentava programa de rádio ao longo de sua carreira, participava do programa Paraná Cidades, no Canal 10