Falta de medicamentos na rede pública de saúde de Maringá agrava situação de pacientes

Um comunicado interno aos servidores da rede municipal de atendimento farmacêutico, pediu atenção para a falta do Venlafaxina (cloridrato), que é um medicamento antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSN), indicado para tratar transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade e depressão.

A informação é que nenhuma unidade do município tem a medicação, que é de uso continuo. Confirma-se também que o estoque de seringas de insulina, usada no tratamento em pacientes com diabetes, acaba esta semana. Novos pedidos para normalizar o estoque foram solicitados.

Servidores se preocupam com a situação da falta de alguns medicamentos nas farmácias das unidades de saúde de Maringá e sempre tentam chamar a atenção das autoridades responsáveis pelo setor.

Em nota a Prefeitura de Maringá se manifestou:

“A Secretaria de Saúde informa que houve o desabastecimento do medicamento venlafaxina (cloridrato) no laboratório fornecedor – que já foi substituído. O medicamento já foi adquirido e entregue na distribuidora, com previsão de chegada nas unidades do município na próxima semana.

Com relação às seringas de insulina, a Secretaria de Saúde informa que houve aumento significativo na procura e, por conta disso, o município já se mobilizou para que não ocorra desabastecimento.”