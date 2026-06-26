Henrique Pinto recebe Título de Cidadão Benemérito do Paraná nesta terça-feira e celebra homenagem em Maringá na quarta

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Carlos Henrique Pinto, recebe nesta terça-feira (30) o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A homenagem, proposta pelo deputado estadual Adriano José, será entregue em sessão solene marcada para 8 horas, no Plenário da Assembleia, em Curitiba.

A honraria reconhece a trajetória de Henrique Pinto e sua relevante contribuição ao desenvolvimento do Paraná, especialmente pela atuação à frente da Sociedade Rural de Maringá, entidade que desempenha papel de destaque no fortalecimento do agronegócio, da economia e do desenvolvimento regional.

Após a solenidade oficial, a homenagem será celebrada também em Maringá. Na quarta-feira, 1º de julho, às 19 horas, será realizada uma confraternização na Varanda Texana, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, reunindo familiares, amigos, lideranças políticas, representantes do setor produtivo, imprensa e convidados.

A celebração marcará um momento de reconhecimento à trajetória de Henrique Pinto e às contribuições que consolidaram sua atuação como uma das principais lideranças do agronegócio paranaense.