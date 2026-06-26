Paraná

Henrique Pinto recebe Título de Cidadão Benemérito do Paraná nesta terça-feira e celebra homenagem em Maringá na quarta

Foto de redação redação26/06/2026
Carlos Herinque Pinto Henrique Pinto recebe Título de Cidadão Benemérito do Paraná nesta terça-feira e celebra homenagem em Maringá na quarta
CARLOS HENRIQUE PINTO

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Carlos Henrique Pinto, recebe nesta terça-feira (30) o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, uma das mais importantes honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A homenagem, proposta pelo deputado estadual Adriano José, será entregue em sessão solene marcada para 8 horas, no Plenário da Assembleia, em Curitiba.

A honraria reconhece a trajetória de Henrique Pinto e sua relevante contribuição ao desenvolvimento do Paraná, especialmente pela atuação à frente da Sociedade Rural de Maringá, entidade que desempenha papel de destaque no fortalecimento do agronegócio, da economia e do desenvolvimento regional.

Após a solenidade oficial, a homenagem será celebrada também em Maringá. Na quarta-feira, 1º de julho, às 19 horas, será realizada uma confraternização na Varanda Texana, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, reunindo familiares, amigos, lideranças políticas, representantes do setor produtivo, imprensa e convidados.

A celebração marcará um momento de reconhecimento à trajetória de Henrique Pinto e às contribuições que consolidaram sua atuação como uma das principais lideranças do agronegócio paranaense.

Etiquetas
Foto de redação redação26/06/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Governador Ratinho Jr e o medo de perguntas sobre o escândalo do banco Master

Governador Ratinho Jr e o medo de perguntas sobre o escândalo do banco Master

11/04/2026
Foto de EPR Paraná atende mais de 1,7 mil ocorrências na primeira semana de operação dos serviços nas 11 rodovias concedidas

EPR Paraná atende mais de 1,7 mil ocorrências na primeira semana de operação dos serviços nas 11 rodovias concedidas

20/03/2026
Foto de Obras de infraestrutura

Obras de infraestrutura

14/03/2026
Foto de Deputado denuncia ilegalidade em pedágios

Deputado denuncia ilegalidade em pedágios

09/02/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo