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Henrique Pinto recebe Título de Cidadão Benemérito do Paraná por trajetória de contribuição ao desenvolvimento do Estado

Presidente da Sociedade Rural de Maringá é homenageado na Assembleia Legislativa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Paraná

Foto de redação redação01/07/2026
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O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, recebeu nesta terça-feira, 30, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo Estadual. A homenagem, proposta pelo deputado estadual Adriano José, reconhece a trajetória de vida dedicada ao fortalecimento do agronegócio, ao desenvolvimento econômico, à atuação institucional e às ações sociais em benefício da população paranaense.
WhatsApp Image 2026 07 01 at 08.29.36 Henrique Pinto recebe Título de Cidadão Benemérito do Paraná por trajetória de contribuição ao desenvolvimento do Estado

A solenidade foi realizada no Plenário da Assembleia Legislativa e reuniu o presidente da Alep, Alexandre Curi, deputados estaduais, autoridades, lideranças do setor produtivo, familiares e amigos do homenageado, que acompanharam um dos momentos mais importantes da trajetória pública de Henrique Pinto.

Natural de Maringá, Henrique Pinto construiu uma carreira marcada pelo empreendedorismo, liderança e compromisso com o desenvolvimento regional. Empresário rural, pecuarista e piloto executivo, atua há décadas em diferentes frentes que impulsionam o crescimento econômico do Paraná. Na Sociedade Rural de Maringá, percorreu praticamente toda a estrutura diretiva da entidade até assumir a presidência, cargo a partir do qual lidera um amplo processo de modernização da instituição e da Expoingá, consolidando o evento entre os maiores do agronegócio brasileiro.
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Além da atuação empresarial e institucional, também se destaca pelo trabalho voluntário e por iniciativas de impacto social. Entre elas estão o apoio permanente ao Lar dos Velhinhos de Maringá, projetos de equoterapia, campanhas solidárias, ações humanitárias durante as enchentes no Rio Grande do Sul, além do incentivo à cultura regional, à formação profissional e ao desenvolvimento de entidades comunitárias.

Ao justificar a homenagem, o deputado Adriano José ressaltou que o título representa o reconhecimento do Estado a uma trajetória construída com trabalho, espírito público e dedicação à sociedade paranaense. “Henrique Pinto representa o verdadeiro espírito de quem trabalha pelo desenvolvimento do Paraná. Sua história reúne empreendedorismo, liderança, compromisso social e uma dedicação permanente ao fortalecimento do agronegócio e das instituições. O Título de Cidadão Benemérito é um reconhecimento mais do que merecido pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado.”

Em seu pronunciamento, Henrique Pinto agradeceu a homenagem e dividiu o reconhecimento com todos que fizeram parte de sua caminhada. “Recebo esta homenagem com profunda gratidão e muita humildade. Este título não pertence apenas a mim. Ele representa todos aqueles que caminharam ao meu lado: minha família, os diretores da Sociedade Rural de Maringá, colaboradores, parceiros e tantas pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Sempre procurei contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso Estado, valorizando o agronegócio, o associativismo e as ações sociais. Receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa aumenta ainda mais minha responsabilidade de continuar trabalhando pelo Paraná.”

O projeto que concedeu a honraria destaca que Henrique Pinto reúne uma trajetória marcada pela liderança institucional, incentivo ao agronegócio, promoção da cultura, atuação filantrópica e contribuição efetiva para o desenvolvimento econômico e social do Paraná, atributos que justificam o reconhecimento público por seus relevantes serviços prestados ao Estado.

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