Henrique Pinto recebe Título de Cidadão Benemérito do Paraná por trajetória de contribuição ao desenvolvimento do Estado

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, recebeu nesta terça-feira, 30, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o Título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, uma das mais altas honrarias concedidas pelo Poder Legislativo Estadual. A homenagem, proposta pelo deputado estadual Adriano José, reconhece a trajetória de vida dedicada ao fortalecimento do agronegócio, ao desenvolvimento econômico, à atuação institucional e às ações sociais em benefício da população paranaense.



A solenidade foi realizada no Plenário da Assembleia Legislativa e reuniu o presidente da Alep, Alexandre Curi, deputados estaduais, autoridades, lideranças do setor produtivo, familiares e amigos do homenageado, que acompanharam um dos momentos mais importantes da trajetória pública de Henrique Pinto.

Natural de Maringá, Henrique Pinto construiu uma carreira marcada pelo empreendedorismo, liderança e compromisso com o desenvolvimento regional. Empresário rural, pecuarista e piloto executivo, atua há décadas em diferentes frentes que impulsionam o crescimento econômico do Paraná. Na Sociedade Rural de Maringá, percorreu praticamente toda a estrutura diretiva da entidade até assumir a presidência, cargo a partir do qual lidera um amplo processo de modernização da instituição e da Expoingá, consolidando o evento entre os maiores do agronegócio brasileiro.



Além da atuação empresarial e institucional, também se destaca pelo trabalho voluntário e por iniciativas de impacto social. Entre elas estão o apoio permanente ao Lar dos Velhinhos de Maringá, projetos de equoterapia, campanhas solidárias, ações humanitárias durante as enchentes no Rio Grande do Sul, além do incentivo à cultura regional, à formação profissional e ao desenvolvimento de entidades comunitárias.

Ao justificar a homenagem, o deputado Adriano José ressaltou que o título representa o reconhecimento do Estado a uma trajetória construída com trabalho, espírito público e dedicação à sociedade paranaense. “Henrique Pinto representa o verdadeiro espírito de quem trabalha pelo desenvolvimento do Paraná. Sua história reúne empreendedorismo, liderança, compromisso social e uma dedicação permanente ao fortalecimento do agronegócio e das instituições. O Título de Cidadão Benemérito é um reconhecimento mais do que merecido pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado.”

Em seu pronunciamento, Henrique Pinto agradeceu a homenagem e dividiu o reconhecimento com todos que fizeram parte de sua caminhada. “Recebo esta homenagem com profunda gratidão e muita humildade. Este título não pertence apenas a mim. Ele representa todos aqueles que caminharam ao meu lado: minha família, os diretores da Sociedade Rural de Maringá, colaboradores, parceiros e tantas pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Sempre procurei contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso Estado, valorizando o agronegócio, o associativismo e as ações sociais. Receber esse reconhecimento da Assembleia Legislativa aumenta ainda mais minha responsabilidade de continuar trabalhando pelo Paraná.”

O projeto que concedeu a honraria destaca que Henrique Pinto reúne uma trajetória marcada pela liderança institucional, incentivo ao agronegócio, promoção da cultura, atuação filantrópica e contribuição efetiva para o desenvolvimento econômico e social do Paraná, atributos que justificam o reconhecimento público por seus relevantes serviços prestados ao Estado.