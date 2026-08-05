Colisão violenta entre Falcon e veículo da Prefeitura de Floresta termina com dois feridos

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 4, na Avenida Mário Clapier Urbinati, nas proximidades da Avenida Mandacaru, em Maringá. A colisão envolveu uma motocicleta Honda NX Falcon e uma Fiat Strada, veículo oficial da Prefeitura de Floresta.

De acordo com as informações apuradas no local, a Fiat Strada seguia pela Rua Ametista quando o motorista teria avançado a via preferencial, entrando na frente da motocicleta que trafegava pela Avenida Clapier Urbinati.

Sem tempo para evitar a colisão, o motociclista atingiu violentamente a lateral da utilitário. Com o impacto, o piloto da Falcon foi arremessado por vários metros, caindo com extrema violência sobre o canteiro central. A cena chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Equipes do Siate prestaram os primeiros socorros à vítima. O motociclista sofreu ferimentos graves nas duas pernas e, após ser estabilizado, foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá para atendimento médico.

O motorista, funcionário da Prefeitura de Floresta, ficou preso no interior do veículo devido aos danos provocados pela batida. Bombeiros precisaram utilizar equipamentos de desencarceramento para cortar a porta do lado do motorista e realizar o resgate. Ele apresentava fortes dores no ombro. (inf André Almenara)