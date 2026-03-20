EPR Paraná atende mais de 1,7 mil ocorrências na primeira semana de operação dos serviços nas 11 rodovias concedidas

A EPR Paraná registrou mais de 1,7 mil ocorrências atendidas na primeira semana de operação dos serviços de atendimento nos 628 quilômetros de rodovias sob sua concessão nas regiões Norte, Noroeste e Oeste do Estado. O balanço semanal, entre a 0h de 10 de março e a 0h do dia 17, revela uma média de 247 assistências diárias, com destaque para o socorro mecânico e as ações de segurança viária, que lideraram os registros.

Ao todo, as equipes da concessionária realizaram 361 atendimentos relacionados a panes mecânicas. Outra frente prioritária foi a limpeza da via, com a retirada de 419 objetos das pistas, ação fundamental para a prevenção de acidentes. O relatório aponta ainda o auxílio em 75 casos de pneus furados.

Para o gerente de Operações da EPR Paraná, Mauro Bertelli, o volume de atendimentos reflete a prontidão da estrutura mobilizada. “Estes primeiros sete dias evidenciaram a eficiência e o preparo das nossas equipes para atuar. Nosso foco é a preservação de vidas e a garantia de uma viagem segura para quem trafega pelas rodovias sob a concessão da EPR Paraná”, destaca.

Estrutura de atendimento ao usuário

Os usuários que circulam pelo Norte, Noroeste e Oeste paranaense contam com uma estrutura composta por mais de 300 colaboradores e uma frota de 55 veículos, incluindo ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e veículos para manejo de animais. Também há 14 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que foram distribuídas estrategicamente, cerca de 50 km de distância cada, ao longo dos 628 quilômetros das rodovias do Lote 4.

As bases funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, e são equipadas com banheiros (masculino, feminino e para pessoas com deficiência), fraldário, água potável e área de estacionamento. Para facilitar a comunicação entre os usuários e a concessionária, cada unidade dispõe de totens de autoatendimento conectados diretamente ao Centro de Controle Operacional (CCO) e à Ouvidoria.

Em caso de emergência, para tirar dúvidas ou obter informações, os usuários podem acionar gratuitamente a EPR Paraná pelo telefone 0800 369 0376, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Requalificação das rodovias

Além do atendimento, a concessionária atua desde dezembro do ano passado na requalificação das rodovias. São diversas frentes de trabalho, como os reparos no pavimento, a limpeza de sistemas de drenagem e a revitalização da sinalização horizontal e vertical. Entre as ações, destacam-se a aplicação de mais de 28 mil toneladas de massa asfáltica, além da execução de 62 mil metros de fresagem e recomposição do pavimento.

Cadastro em site do pedágio eletrônico

A EPR Paraná reforça a importância do cadastramento dos usuários para o pedágio eletrônico, modelo previsto para o Lote 4. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo Pedágio Eletrônico EPR, disponível nas lojas de aplicativos, ou pelo site www.eprparana.com.br/pedagio-eletronico. O cadastro é indicado para todos os usuários do trecho como forma de evitar eventuais problemas relacionados à falta de saldo ou outras intercorrências.

A concessionária recomenda o uso de TAG eletrônica para os motoristas de automóveis, o que garante mais praticidade no pagamento e acesso automático aos benefícios previstos no modelo, como o Desconto Básico de Tarifa (DBT), de 5% na primeira passagem, e o Desconto de Usuário Frequente (DUF), aplicado de forma progressiva a veículos de passeio, conforme a frequência de uso da rodovia e as regras de cada pórtico. Em pontos específicos da concessão, o DUF pode resultar em reduções de até 93% no valor integral. Motocicletas serão isentas do pagamento.

A EPR Paraná reforça que ainda não há cobrança de tarifa em sua concessão. Quando do início, haverá ampla divulgação prévia, respeitando integralmente as etapas contratuais e regulatórias.