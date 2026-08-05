Câmara de Maringá homenageia motoristas da TCCC com entrega do Mérito Comunitário

A Câmara de Vereadores de Maringá realizou, na noite desta terça-feira (4), uma sessão solene para a entrega do Mérito Comunitário aos motoristas do Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC), em reconhecimento aos anos de dedicação, compromisso e relevantes serviços prestados à população maringaense.

A solenidade foi conduzida pela presidente do Legislativo, vereadora Majô, e ocorreu por iniciativa do vereador Odair Fogueteiro, autor da proposição que concedeu a homenagem.

Entre os homenageados, recebeu destaque o funcionário Valmi Norberto, que dedicou 40 anos de trabalho à TCCC. A cerimônia também reconheceu os demais motoristas da empresa pela contribuição ao transporte coletivo de Maringá.

Durante o evento, o vereador Odair Fogueteiro ressaltou a importância de valorizar os profissionais que dedicam grande parte de suas vidas ao transporte público, contribuindo diariamente para a mobilidade urbana e para o atendimento da população.

“Hoje é um dia especial. É um dia de agradecimento. Estamos aqui para reconhecer toda a sua humildade, o seu trabalho e a sua honra por se dedicar por mais de 40 anos à TCCC. Por isso, estamos prestando esta homenagem“, afirmou o vereador Odair Fogueteiro ao Valmi Norberto.

Emocionado, Valmi agradeceu a homenagem. “Odair, muito obrigado pelo reconhecimento. A gente só tem a agradecer por esse carinho. É um momento único em nossa vida e que vamos levar para sempre. Esta homenagem também representa todos os colaboradores da TCCC que têm 15, 20, 30 anos ou mais de serviços prestados, não apenas os motoristas, mas também as motoristas da nossa cidade, que embelezam e fazem parte do dia a dia de Maringá“, declarou.

A entrega do Mérito Comunitário reforça o compromisso da Câmara de Vereadores de Maringá em reconhecer cidadãos que, por meio do trabalho e da dedicação, contribuem para o desenvolvimento do município e para a melhoria da qualidade de vida da população. A homenagem também evidenciou a importância dos profissionais do transporte coletivo, responsáveis por um serviço essencial para a rotina dos maringaenses.