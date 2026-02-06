Trabalho
Evento Seguro Paraná
O Evento Seguro Paraná chegou para fortalecer quem faz a cultura e os eventos acontecerem no estado.
Qualificação gratuita, mais segurança no trabalho e incentivo financeiro para profissionais do setor.
“Com cursos reconhecidos, apoio durante a formação e foco na profissionalização, o projeto abre portas e amplia oportunidades em diversas cidades do Paraná“, destacou o Secretário de Trabalho, Renda e Qualificação, Paulo Rogério do Carmo.
Procure a Agência do Trabalhador do seu município e participe.
Mais segurança, mais preparo e mais futuro para a cultura e os eventos no nosso estado.