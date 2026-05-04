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Expoingá abre vagas temporárias para a edição 2026

Oportunidades para orientador de estacionamento e operador de caixa

Foto de redação redação04/05/2026
Expoinga2023 2 Expoingá abre vagas temporárias para a edição 2026

A Expoingá 2026 começa na próxima quinta-feira, dia 7 de maio. Aproveitando o feriado do Dia do Trabalhador, a Sociedade Rural de Maringá anunciou a abertura de vagas temporárias para o evento.

As oportunidades são para as funções de orientador de estacionamento e operador de caixa. As vagas são limitadas.

Os interessados devem comparecer ao Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro na segunda-feira, dia 4 de maio, a partir das 13h, levando os documentos necessários para contratação. O exame admissional será realizado no mesmo dia.

Documentos necessários:
* CPF
* RG
* Comprovante de residência
* Dados bancários (agência e conta)
* Vale-transporte (VT)
* Para candidatos com filhos menores de 14 anos é necessário a certidão de nascimento

A 52ª edição da Expoingá acontece entre os dias 7 e 17 de maio e contará com shows de Maiara & Maraisa, Alok, Ana Castela, Gustavo Mioto, Péricles, entre outros, oferecendo atrações para todos os públicos.

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