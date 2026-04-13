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Prefeitura recua e suspende decreto 12×60

A administração informa que vai “aprofundar a análise” sobre a organização das escalas de trabalho na saúde

Foto de redação redação13/04/2026
SAUDE SERVIDORES Prefeitura recua e suspende decreto 12x60

A Prefeitura de Maringá decidiu suspender temporariamente o decreto nº 634/2026 para aprofundar a análise sobre a organização das escalas de trabalho na área da saúde.
A decisão foi tomada após reunião realizada na manhã de hoje, 13, entre representantes das secretarias de Governo, Saúde, Gestão de Pessoas, Procuradoria-Geral do Município e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, que solicitou a suspensão da medida.

A administração municipal reforça que a decisão está alinhada à postura de diálogo adotada pelo prefeito Silvio Barros II (PP), mantendo canal aberto com os servidores e buscando soluções equilibradas para a categoria e para o serviço público“, informou a assessoria.

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No início desta tarde, vereadores da base também manifestaram apoio à medida, destacando a importância de ampliar o debate sobre o tema.

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