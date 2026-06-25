Edital Aniceto Matti destina R$ 2,67 milhões para 50 projetos em 11 áreas culturais

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura (Semuc), vai destinar R$ 2,67 milhões para os 50 projetos culturais contemplados no edital de fomento Aniceto Matti 2025. Os projetos escolhidos englobam as áreas de artes cênicas, popular, urbana, visual, dança, literatura e leitura, música, patrimônio cultural e audiovisual, além de projetos iniciantes (confira abaixo a lista dos contemplados).

Os recursos do edital foram distribuídos em quatro lotes. O primeiro contempla 18 projetos, com apoio individual de R$ 75 mil, totalizando R$ 1,35 milhão. O segundo lote também apoia 18 projetos, com valor unitário de R$ 40 mil, somando R$ 720 mil. Esses dois primeiros lotes abrangem oito áreas culturais. O terceiro lote é destinado a dois projetos da área audiovisual, com repasse de R$ 150 mil por projeto, totalizando R$ 300 mil. Já o quarto lote contempla 12 projetos iniciantes, com apoio individual de R$ 25 mil, somando R$ 300 mil.

O secretário de Cultura, Tiago Valenciano, enfatiza o impacto do edital para o fortalecimento do setor cultural e o objetivo do município. “Este é um investimento histórico que garante recursos diretos aos artistas, sem descontos ou recolhimento de impostos, e amplia as oportunidades em diversas áreas. Queremos fazer de Maringá uma ‘cidade palco’, levando cultura de qualidade para todos os espaços e democratizando o acesso para a população”, diz.

Confira os contemplados

Lote 1, com valor individual de R$ 75 mil:

Arte cênica

Vinícius de Brito Marcelino — O Rei na Barriga e a Bunda de Fora

Alexandre Muniz Chaves — Do Quintal da Minha Vó

Evelin Carla Coelho – Festival Cirquiança

Arte popular

Lucas Zago — Festival Lambendo Maringá

Laís Azevedo Fialho – Batucajé

Arte urbana

Lirian Lopes — Kika Festival – 2ª Edição

Gilson — Doctor Street

Arte visual

Enne Flicts Dias Pedroza – Novos Sóis

Sheliza Onohine Makiyama – Exposição Hakanai

Dança

Ludmila De Almeida Castanheira – Corpo em Excesso para um Tempo Mínimo

Luisa Peralta Krauze – Origami

Mestre Chuppim – Corpo e Território Circuito de Danças Afro-Brasileiras

Literatura e leitura

Piera Paula Schnaider do Nascimento – Incêndios

André Cesar Furlaneto Sampaio – Das árvores às palavras: Maringá nos multiversos de Deco Sampaio

Música

Mary Hilary da Cruz Moreira – Marias do Ingá – Mulheres que ecoam fronteiras

Andro Gustavo – Maraka Trio e Ronaldo do Bandolim

Valeska Luiz – Canções que mudaram o mundo – The Beatles

Patrimônio cultural

Eduardo Fernando Montagnari — Taí Joubert! A Cidade que nasceu de uma canção

Lote 2, com valor individual de R$ 40 mil:

Arte cênica

Mateus Moscheta – Muito Antes pelo Contrário

Ana Paula Wansovicz Matozo – A primeira Viagem

Lucas Fiorindo – Suassuna: suas cenas, seus versos e muita prosa

Arte popular

Felipe de Moraes (Momo) — Amazelê

Arte urbana

Pedro Marques – Slam Pé Vermelho

Arte visual

Vanderlei Junior – Transparências

Igraine Mac Fergus – Heranças Sombrias – O gótico e o imaginário do futuro

Mari Cantagalli – Querida Cecília

Dança

Maria Eduarda Olenski – 365 dias para não deixar cair

José Sancevini – Plínio – Um homem que vive no branco

Literatura e leitura

Érica Paiva Rosa – Zine Ingá

Isabela Lorena – Ítan – 1º Encontro de Contação de História de Maringá

Lissandra Felipe da Silva – Histórias que minha vó contava

Música

Lucas de Nichile Thomazinho – Beethoven 200 anos: legado & memória

Luan Lins – Cosmos

Audiovisual

José Luiz De Souza

Victória Campos Vieira – Ser Imaculado

Patrimônio Cultural

Abassá de Xangô e Oyá – Educar para não repetir: cultura afro-brasileira e antirracismo

Confira os contemplados do lote 3, com valor individual de R$ 150 mil:

Audiovisual

João Gabriel Kowalski – Boiola

Felipe Cosmos De Oliveira – Turma VMB – O Túnel Secreto

Confira os contemplados do lote 4, com valor individual de R$ 25 mil:

Iniciantes

Martha Dias da Cruz Leite – O que teria acontecido com o meu pai?

Milena Plahtyn Fernandes – 8 ½ passos pra gente dançar

Giulliana – Cinesom – Entre olhos e ouvidos

Lucas Andrade Leandro – A felicidade tem medo da morte

Gabriel Dias Barbosa – Pleroma: A Caixa

Jose Valdeci Grigoleto Netto (Zeca) – O tempo passa como fumaça

Roberto Araujo da Silva — Carta ao Tom 74: Dramaturgia, Histórias e Canções

Ryan Lucas Silva Santos – Paraíso de dois mundos

Patrícia Lessa – A Festa de Maria Flor no Memorial Kimura

Diego da Silva Azevedo – Ntangu, desordem sob o corpo

Natanael Reis Santos – Nas fronteiras de Maringá

José Vitor Hilário – Urdir