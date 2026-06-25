Edital Aniceto Matti destina R$ 2,67 milhões para 50 projetos em 11 áreas culturais
Projetos aprovados vão receber o valor integral dos recursos, sem descontos ou recolhimento de impostos
A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Cultura (Semuc), vai destinar R$ 2,67 milhões para os 50 projetos culturais contemplados no edital de fomento Aniceto Matti 2025. Os projetos escolhidos englobam as áreas de artes cênicas, popular, urbana, visual, dança, literatura e leitura, música, patrimônio cultural e audiovisual, além de projetos iniciantes (confira abaixo a lista dos contemplados).
Os recursos do edital foram distribuídos em quatro lotes. O primeiro contempla 18 projetos, com apoio individual de R$ 75 mil, totalizando R$ 1,35 milhão. O segundo lote também apoia 18 projetos, com valor unitário de R$ 40 mil, somando R$ 720 mil. Esses dois primeiros lotes abrangem oito áreas culturais. O terceiro lote é destinado a dois projetos da área audiovisual, com repasse de R$ 150 mil por projeto, totalizando R$ 300 mil. Já o quarto lote contempla 12 projetos iniciantes, com apoio individual de R$ 25 mil, somando R$ 300 mil.
O secretário de Cultura, Tiago Valenciano, enfatiza o impacto do edital para o fortalecimento do setor cultural e o objetivo do município. “Este é um investimento histórico que garante recursos diretos aos artistas, sem descontos ou recolhimento de impostos, e amplia as oportunidades em diversas áreas. Queremos fazer de Maringá uma ‘cidade palco’, levando cultura de qualidade para todos os espaços e democratizando o acesso para a população”, diz.
Confira os contemplados
Lote 1, com valor individual de R$ 75 mil:
Arte cênica
Vinícius de Brito Marcelino — O Rei na Barriga e a Bunda de Fora
Alexandre Muniz Chaves — Do Quintal da Minha Vó
Evelin Carla Coelho – Festival Cirquiança
Arte popular
Lucas Zago — Festival Lambendo Maringá
Laís Azevedo Fialho – Batucajé
Arte urbana
Lirian Lopes — Kika Festival – 2ª Edição
Gilson — Doctor Street
Arte visual
Enne Flicts Dias Pedroza – Novos Sóis
Sheliza Onohine Makiyama – Exposição Hakanai
Dança
Ludmila De Almeida Castanheira – Corpo em Excesso para um Tempo Mínimo
Luisa Peralta Krauze – Origami
Mestre Chuppim – Corpo e Território Circuito de Danças Afro-Brasileiras
Literatura e leitura
Piera Paula Schnaider do Nascimento – Incêndios
André Cesar Furlaneto Sampaio – Das árvores às palavras: Maringá nos multiversos de Deco Sampaio
Música
Mary Hilary da Cruz Moreira – Marias do Ingá – Mulheres que ecoam fronteiras
Andro Gustavo – Maraka Trio e Ronaldo do Bandolim
Valeska Luiz – Canções que mudaram o mundo – The Beatles
Patrimônio cultural
Eduardo Fernando Montagnari — Taí Joubert! A Cidade que nasceu de uma canção
Lote 2, com valor individual de R$ 40 mil:
Arte cênica
Mateus Moscheta – Muito Antes pelo Contrário
Ana Paula Wansovicz Matozo – A primeira Viagem
Lucas Fiorindo – Suassuna: suas cenas, seus versos e muita prosa
Arte popular
Felipe de Moraes (Momo) — Amazelê
Arte urbana
Pedro Marques – Slam Pé Vermelho
Arte visual
Vanderlei Junior – Transparências
Igraine Mac Fergus – Heranças Sombrias – O gótico e o imaginário do futuro
Mari Cantagalli – Querida Cecília
Dança
Maria Eduarda Olenski – 365 dias para não deixar cair
José Sancevini – Plínio – Um homem que vive no branco
Literatura e leitura
Érica Paiva Rosa – Zine Ingá
Isabela Lorena – Ítan – 1º Encontro de Contação de História de Maringá
Lissandra Felipe da Silva – Histórias que minha vó contava
Música
Lucas de Nichile Thomazinho – Beethoven 200 anos: legado & memória
Luan Lins – Cosmos
Audiovisual
José Luiz De Souza
Victória Campos Vieira – Ser Imaculado
Patrimônio Cultural
Abassá de Xangô e Oyá – Educar para não repetir: cultura afro-brasileira e antirracismo
Confira os contemplados do lote 3, com valor individual de R$ 150 mil:
Audiovisual
João Gabriel Kowalski – Boiola
Felipe Cosmos De Oliveira – Turma VMB – O Túnel Secreto
Confira os contemplados do lote 4, com valor individual de R$ 25 mil:
Iniciantes
Martha Dias da Cruz Leite – O que teria acontecido com o meu pai?
Milena Plahtyn Fernandes – 8 ½ passos pra gente dançar
Giulliana – Cinesom – Entre olhos e ouvidos
Lucas Andrade Leandro – A felicidade tem medo da morte
Gabriel Dias Barbosa – Pleroma: A Caixa
Jose Valdeci Grigoleto Netto (Zeca) – O tempo passa como fumaça
Roberto Araujo da Silva — Carta ao Tom 74: Dramaturgia, Histórias e Canções
Ryan Lucas Silva Santos – Paraíso de dois mundos
Patrícia Lessa – A Festa de Maria Flor no Memorial Kimura
Diego da Silva Azevedo – Ntangu, desordem sob o corpo
Natanael Reis Santos – Nas fronteiras de Maringá
José Vitor Hilário – Urdir