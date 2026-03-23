Maior encenação do sul do país, Paixão de Cristo de Maringá vai reunir 200 atores

A tradicional encenação da Paixão de Cristo de Maringá chega a mais uma edição, consolidada como a maior representação do gênero no sul do Brasil, a encenação promete reunir dezenas de milhares de espectadores para reviver um dos episódios mais marcantes da história cristã em um espetáculo de grande impacto visual e emocional.

As apresentações serão realizadas nos dias 1º e 3 de abril, quarta e sexta-feira Santa, às 20h, no Eurogarden, com entrada gratuita. O espetáculo ao ar livre contará com sistema de som imersivo e grandes painéis de LED, criando uma experiência sensorial que aproxima o público da narrativa. A produção vem sendo preparada há seis meses e reúne um elenco de cerca de 200 atores.

A narrativa ganha ainda mais força com a voz marcante do dublador Luiz Carlos Persy, conhecido por dar voz a personagens icônicos do cinema, como Lord Voldemort na saga Harry Potter. A montagem promete transportar o público para Jerusalém no ano 33, quando o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo marcaram definitivamente a história da humanidade.

Instituição financeira de crédito fundada em Maringá, a Crefaz reforça com o patrocínio o vínculo histórico com a cidade onde nasceu e mantém sua sede. Para a empresa, apoiar iniciativas culturais e comunitárias é também uma forma de valorizar a identidade local. “A Paixão de Cristo de Maringá é um espetáculo que emociona e reúne famílias há mais de duas décadas. Para a Crefaz, é uma honra contribuir para a preservação de tradições que mobilizam a população e fortalecem a cultura da região”, afirma o executivo da Crefaz, Amerson Magalhães.

Serviço

Encenação da Paixão de Cristo de Maringá

Datas: 1º e 3 de abril de 2026, às 20h

Local: Eurogarden – Zona 8, Maringá

Entrada gratuita