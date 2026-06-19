Cultura e Lazer

Câmara de Maringá leva ações de cidadania e aproximação com a população para a Arena Sustentável

Foto de redação redação19/06/2026
WhatsApp Image 2026 06 18 at 14.14.38 Câmara de Maringá leva ações de cidadania e aproximação com a população para a Arena Sustentável

A Câmara de Vereadores de Maringá estará presente, nos dias 19, 20 e 21 de junho, no Eurogarden, durante a Arena Sustentável 2026, com um estande especial voltado à educação cidadã, transparência e aproximação com a comunidade. A participação será coordenada pela Escola Legislativa, sob responsabilidade de Joaquim dos Santos.

A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo maringaense em aproximar a população do trabalho desenvolvido pelos vereadores, promovendo conhecimento sobre o funcionamento da Câmara e incentivando a participação cidadã.
Durante os três dias de evento, o público terá a oportunidade de conhecer melhor o papel do Poder Legislativo e sua importância para o desenvolvimento da cidade. De forma dinâmica e acessível, os visitantes poderão compreender como são elaboradas as leis, quais são as atribuições dos vereadores e as diferenças entre as funções dos poderes Legislativo e Executivo.

No estande da Câmara, os participantes encontrarão quizzes interativos, jogos educativos, brincadeiras como o “acerte o alvo” e distribuição de materiais informativos.
O coordenador da Escola Legislativa, Joaquim dos Santos, destaca que a proposta é transformar o aprendizado sobre cidadania em uma experiência acessível e atrativa para todas as idades. “Queremos que as pessoas conheçam melhor a Câmara, entendam seu papel na construção da cidade e percebam que a cidadania se fortalece quando há informação, diálogo e participação”, afirmou.

A presidente do Legislativo, vereadora Majô, ressaltou que a participação da Casa na Arena Sustentável é mais uma ação de aproximação com a comunidade. “Mais uma vez a Câmara sai de seus espaços tradicionais para estar perto das pessoas, apresentar o trabalho desenvolvido pelo Legislativo e fortalecer a cidadania. Nosso compromisso é construir uma Câmara cada vez mais próxima, transparente e conectada com a comunidade”, destacou.

Sustentabilidade na prática
A presença na Arena Sustentável se soma a outras ações que a Câmara de Vereadores de Maringá desenvolve desde 2025 voltadas à sustentabilidade e à responsabilidade social: arrecadação de tampinhas plásticas para a APAE, reaproveitamento da borra de café como adubo para hortas comunitárias, reciclagem de cápsulas de café e digitalização de processos administrativos, com redução do consumo de papel. As iniciativas unem preservação ambiental, inclusão social e modernização da gestão pública.

Serviço
Estande da Câmara de Maringá na Arena Sustentável 2026- Eurogarden
Data: 19 de junho (sexta-feira)
Horário: Das 13h30 às 17h

Data: 20 de junho (sábado)
Horário: Das 13h30 às 17h

Data: 21 de junho (domingo)
Horário: Das 13h30 às 17h

Foto de redação redação19/06/2026
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