Motor Classic 2026 tem lançamento oficial em Maringá e inicia venda de ingressos

A contagem regressiva para o Motor Classic 2026, o maior evento automotivo do Paraná, começou oficialmente em Maringá. Na noite da última sexta-feira (13), autoridades, empresários, patrocinadores, parceiros, imprensa e influenciadores participaram da festa de lançamento do evento, realizada no Cidade Aruna. O encontro marcou a largada para a nova edição e também o início da venda de ingressos.

O Motor Classic será realizado de 10 a 12 de abril, no Complexo Paraná Expo, ocupando uma área de aproximadamente 24 mil metros quadrados. Esta será a quarta edição do evento, que chega em 2026 sob nova direção e após um processo de rebranding que envolveu não apenas a marca, mas também o conceito da experiência oferecida ao público.

Criado originalmente como uma celebração da paixão por carros clássicos e antigos, o Motor Classic amplia agora sua proposta e passa a reunir diferentes vertentes da cultura automotiva. Além dos veículos históricos que marcaram época, o público também encontrará superesportivos, projetos customizados, exposições temáticas e experiências imersivas voltadas ao universo dos motores.

Ao longo das três primeiras edições, o evento já reuniu mais de 15 mil visitantes, consolidando uma base sólida de público e parceiros. Para 2026, a proposta é ampliar ainda mais essa experiência e posicionar Maringá como um novo destino nacional para os apaixonados por automóveis.

A nova edição chega com estrutura ampliada e construída em diálogo com diferentes instituições da cidade. Além do poder público — Prefeitura de Maringá e Secretaria de Turismo do Paraná —, entidades como ACIM, Codem e Visite Maringá integram essa construção, ao lado de empresas que já confirmaram presença, como Stuttgart Porsche, BMW Barigui, Água Safira, Gela Boca, Webber Acabamentos e Pastel do Roberto, além de outros expositores que vêm sendo anunciados gradualmente.

A participação da Stuttgart Porsche é considerada um dos destaques desta edição. A marca raramente participa de eventos desse formato no Brasil, o que reforça o potencial do Motor Classic de atrair grandes nomes do mercado automotivo.

A organização também projeta a presença de colecionadores e visitantes de diferentes regiões do país, movimento que já começa a refletir na ocupação da rede hoteleira da cidade durante o período do evento.

Para Osler Colombari Filho, condutor da nova fase do Motor Classic, o projeto nasce com a ambição de conectar a paixão pelo automobilismo ao desenvolvimento da cidade.

“O Motor Classic nasce da paixão pelo automobilismo, mas principalmente de uma visão de desenvolvimento. Queremos transformar o evento em uma plataforma que conecta marcas, empresários, colecionadores e entusiastas em torno de oportunidades reais de negócios. Maringá tem vocação para receber grandes eventos e reunir pessoas que movimentam a economia. Nosso objetivo é que o Motor Classic seja um ponto de encontro nacional para o setor automotivo, gerando conexões, fortalecendo o turismo e criando novas oportunidades para empresas e investidores”, afirma.

Experiência para toda a família

Além da exposição de veículos, o evento contará com boxes interativos de marcas, áreas temáticas dedicadas a diferentes estilos automotivos e diversas experiências para o público.

A programação inclui ainda o palco da Rádio Mundo Livre, parceira do evento, que receberá apresentações musicais ao longo dos três dias. Entre os shows já confirmados estão Ricardo Michels, na abertura do evento, e a banda Senhor Bonifácio.

O espaço também contará com uma grande praça gastronômica coberta, além de atrações voltadas ao público familiar. Em parceria com a Gela Boca, o evento terá uma área kids gratuita, com atividades para as crianças.

Ingressos já estão à venda

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Ticket Mais, com valores a partir de R$ 23, na modalidade meia-entrada ou ingresso solidário, que garante desconto mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado a entidades assistenciais parceiras.

Também está disponível a pré-venda do passaporte para os três dias de evento, permitindo ao público acompanhar toda a programação.

Serviço

Motor Classic 2026

Complexo Paraná Expo – Maringá (PR)

10, 11 e 12 de abril de 2026

Sexta-feira (10/04) – início às 19h

Inteiro: R$ 46

Meia-entrada ou solidário: R$ 23

Sábado (11/04) – início às 10h

Inteiro: R$ 69

Meia-entrada ou solidário: R$ 34,50

Domingo (12/04) – início às 10h

Inteiro: R$ 57,50

Meia-entrada ou solidário: R$ 28,75

Passaporte para os três dias

Inteiro: R$ 103,50

Meia-entrada ou solidário: R$ 51,75

Mais informações e ingressos aqui