Duas mulheres morrem em acidentes de trânsito em Maringá

Em um intervalo de menos de 24 horas, a violência no trânsito de Maringá deixou um rastro de dor, choque e revolta na população local. Duas mulheres perderam a vida em graves acidentes registrados na noite de quarta-feira, 5, e madrugada de quinta-feira, 6, acendendo um alerta urgente sobre a segurança viária em cruzamentos e praças de grande movimento na cidade.

Jovem de 18 anos morre após colisão entre fiorino e moto elétrica na avenida Colombo

O primeiro caso fatal envolveu uma jovem de apenas 18 anos no cruzamento de duas das vias mais movimentadas do município: as avenidas Colombo e 19 de Dezembro.

A vítima pilotava uma moto elétrica quando foi atingida por uma Fiat Fiorino. Com a violência do impacto, a jovem sofreu ferimentos gravíssimos e entrou em parada cardiorrespiratória ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras intensas de reanimação até conseguir estabilizá-la temporariamente.

A manicure, Isadora Lucas dos Santos, foi encaminhada às pressas ao Hospital Santa Rita, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência. O motorista do utilitário realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. A dinâmica exata da colisão foi isolada e segue sob investigação das autoridades competentes.

Mulher é arremessada contra poste na praça Farroupilha; piloto foge de Uber e termina preso

Pouco tempo depois, um segundo acidente estarreceu os moradores da região da Praça Farroupilha. Uma mulher morreu após ser arremessada violentamente contra um poste durante a queda de uma motocicleta.

Socorristas do Samu foram acionados e iniciaram imediatamente os protocolos de reanimação. Por cerca de 40 minutos, as equipes médicas lutaram para salvar a vida da vítima, que infelizmente não resistiu ao severo traumatismo e teve o óbito confirmado no local.

Fuga e Prisão do Condutor

O caso ganhou contornos ainda mais graves após o acidente. O piloto da motocicleta, Silvio Leonardo Honório Pitão, de 24 anos, fugiu do local a bordo de um carro de aplicativo (Uber), abandonando a passageira em estado crítico.

Tentando despistar as forças de segurança, o motociclista acionou o próprio Samu a partir de outro ponto da cidade, alegando ter sido vítima de um atropelamento. A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação, identificou a farsa e efetuou a prisão em flagrante do condutor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maringá para prestar esclarecimentos e responder pelos atos.

Alerta Ligado e Repercussão na Cidade

A sequência de tragédias em um curto espaço de tempo gerou comoção e acalorados debates nas redes sociais e grupos da região. Moradores cobram maior fiscalização, revisão da sinalização em vias de alto fluxo como a Avenida Colombo e medidas punitivas mais rígidas para acidentes com omissão de socorro.

As autoridades policiais seguem apurando os detalhes e perícias técnicas dos dois casos. (inf Paraná Urgente/André Almenara/Plantão Maringá))