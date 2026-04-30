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O Espaço Diamante do Clube Olímpico de Maringá foi o ponto de encontro da denominada Confraria da Justiça na noite desta quarta-feira, 29.
O empresário Jakson Alves foi o idealizador e anfitrião do encontro que contou com diversos amigos da área da justiça, segurança, empresarial, imprensa, política e profissionais liberais.

WhatsApp Image 2026 04 30 at 15.26.41 ConfrariaO promotor Dr Laércio Januário fez uso da palavra e parabenizou a iniciativa do Jakson Alves em reunir o grupo.

Todos foram agraciados com uma boa música proporcionada pelos cantores Marcio e Ronaldo, Ney Lucas da dupla Ney Lucas e Pazzini, e Alex Peruano, além é claro de uma espetacular leitoa assada e um bom chopp gelado. A chuva não impediu que os amigos se congratulassem com bate papo e muita amizade.

Alves agradeceu a presença de todos e já convocou o grupo para o próximo mês com o segundo encontro da turma da Confraria da Justiça.

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