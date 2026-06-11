Dupla maringaense representa o Brasil em etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na Turquia

A dupla Henrique e Manaus embarca para mais um importante desafio internacional no vôlei de praia. Os atletas da Associação Maringaense de Vôlei de Praia (AMVP) disputam, entre os dias 10 e 14 de junho, a etapa Challenge do Circuito Mundial Beach Pro Tour, em Alanya, na Turquia, uma das principais competições da

modalidade no cenário internacional.

A participação integra o projeto de alto rendimento desenvolvido pela AMVP, que conta com o apoio da Itaipu Binacional e da Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a presença de atletas brasileiros nas principais competições internacionais e contribuir para a

trajetória rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

A temporada internacional de Henrique e Manaus já inclui participações em etapas do Circuito Mundial realizadas no México, na China e nas Filipinas. A experiência acumulada em competições de alto nível tem sido fundamental para a evolução da dupla no ranking internacional e para a consolidação do trabalho desenvolvido pela equipe maringaense.

A etapa de Alanya reúne algumas das principais duplas do mundo e distribui pontos importantes para o ranking internacional da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), sendo considerada estratégica na busca por melhores posições e classificações futuras.

Para a AMVP, a participação da dupla reforça o compromisso do projeto com a formação e o desenvolvimento de atletas de excelência, levando o nome de Maringá e do Brasil aos principais palcos do vôlei de praia mundial.

Serviço

● Evento: Beach Pro Tour Challenge – Alanya 2026

● Local: Alanya, Turquia

● Data: 10 a 14 de junho de 2026