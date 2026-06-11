Câmara de Maringá lança Campanha do Agasalho para ajudar pessoas e animais durante o inverno

É nesta quinta-feira, 11, que a Câmara de Vereadores de Maringá dá a largada para a Campanha do Agasalho 2026, com o tema “Aquecendo Vidas, Cuidando de Todos”. A iniciativa visa mobilizar a comunidade para ajudar pessoas e animais em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

A campanha será realizada entre os dias 11 de junho e 11 de julho, período definido para garantir agilidade na arrecadação e distribuição dos donativos.

A ação reforça o compromisso da Câmara de Vereadores de Maringá, promovendo a participação cidadã e incentivando práticas de acolhimento, empatia e cuidado com a população que mais necessita de apoio nesta época do ano.

Durante a campanha, poderão ser doados agasalhos, cobertores, roupas de inverno, calçados, meias, toucas, luvas e outros itens essenciais para enfrentar as baixas temperaturas. A iniciativa também contempla a proteção dos animais, com a arrecadação de cobertores, roupinhas, caminhas e acessórios destinados a cães e gatos.

Todas as doações serão encaminhadas ao Pra Somar, parceiro da campanha responsável pela triagem e distribuição dos itens às famílias e entidades assistidas pelos programas sociais do município.

Ao longo do período de arrecadação, vereadores, vereadores mirins e representantes da Escola Legislativa participarão de ações de conscientização e incentivo às doações, ampliando o alcance da mobilização em diferentes regiões da cidade.

A população está convidada a participar da campanha e contribuir para que mais pessoas e animais recebam acolhimento e proteção nos dias de frio.

Serviço

Campanha do Agasalho 2026

Período de arrecadação: 11 de junho a 11 de julho de 2026

Local de entrega: Câmara de Vereadores de Maringá

Endereço: Avenida Papa João XXIII, 239

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h