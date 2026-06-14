Falecimento da Dona Tereza do Sopão

Com tristeza informamos o falecimento da senhora Maria Tereza Garcia Cordeiro, muito conhecida como Tereza do Sopão de Maringá. Desde a década de 90 dedicava-se a ajudar as pessoas. Ela tinha 70 anos, e há vários anos um ponto de acolhimento em Maringá na rua Rio São Francisco, onde servia sopa aos mais necessitados.

Local do Velório: Capela Funerária Prever Central

Sala de Homenagem 03

Início: 13/06/2026 às 15:00

Encerramento: 14/06/2026 às 09:00

Local da Cerimônia de Despedida: Cemitério Municipal de Maringa

Data: 14/06/2026 às 09h. (inf Oseias Miranda)