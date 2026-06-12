Política

Aliado dos Bolsonaro atuou para beneficiar Master e Vorcaro e pressionar BC e rivais

Equipe de colunista de O Globo fez levantamento sobre os requerimentos, projeto e audiência pública para beneficiar o banco liquidado; parlamentar (na foto, com o senador Moro) nega intenção

Foto de redação redação12/06/2026
barros moro Aliado dos Bolsonaro atuou para beneficiar Master e Vorcaro e pressionar BC e rivais

Da coluna de Malu Gaspar, em O Globo, cita deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo PL:

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR), aliado próximo do clã Bolsonaro, usou seu mandato e o comando da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados para pautar medidas que beneficiariam diretamente o Banco Master e pressionar o Banco Central (BC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e desafetos de Daniel Vorcaro no período em que a tentativa de venda da instituição para o BRB era alvo de questionamentos.

Levantamento feito pela equipe da coluna em dados públicos mostra que foram sete requerimentos, um projeto de lei e uma audiência pública entre novembro de 2024 e setembro de 2025, período em que a situação do Master se agravou e Daniel Vorcaro atuou nos bastidores para conseguir mudanças regulatórias que beneficiassem o banco, além da aprovação da venda para o BRB.

O cardápio vai desde a apresentação de um projeto de lei idêntico à chamada “emenda Master”, que Ciro Nogueira (PP-PI) tentou incluir em uma PEC no Senado Federal e acabou rejeitada, até o convite do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o da CVM, João Pedro Nascimento, para depor na CREDN – embora o colegiado trate de temas internacionais e soberania, com pouca ou nenhuma conexão com os temas discutidos. (…) Nós perguntamos ao deputado do Paraná se as iniciativas de seu mandato e da CREDN associadas ao Master foram discutidas com os filhos 01 e 03 de Jair Bolsonaro. Ele negou a hipótese e disse manter contato com Eduardo sobre outros assuntos, tendo visitado o ex-colega de Parlamento nos EUA em agenda oficial.

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