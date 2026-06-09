Mega Operação da Polícia Federal tem mandados cumpridos em Maringá

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 9, as operações Sicarius I e Sicarius II, que têm como objetivo desarticular uma organização criminosa transnacional investigada por envolvimento em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e placas veiculares, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.

A ação ocorre de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Entre os municípios onde são cumpridas medidas judiciais está Maringá, além de cidades do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Pará.

Por determinação da 1ª Vara Federal Criminal de Guaíra, foram expedidos 44 mandados de prisão preventiva, 14 mandados de prisão temporária, 62 mandados de busca e apreensão e 45 ordens de sequestro e bloqueio de contas bancárias. Também foram autorizados o cancelamento de cinco CPFs, sete CNPJs e a instauração de 67 procedimentos administrativos fiscais contra empresas investigadas.

De acordo com as investigações, a organização criminosa mantinha uma estrutura sofisticada e altamente organizada, com divisão de funções e atuação em diversos estados brasileiros. O grupo utilizaria empresas de fachada, pessoas interpostas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem dos recursos obtidos com atividades ilícitas.

Além da responsabilização criminal dos envolvidos, as medidas têm o objetivo de interromper o fluxo financeiro da organização, descapitalizar seus integrantes e preservar ativos que poderão ser destinados ao ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos.

A Justiça Federal também autorizou medidas de cooperação jurídica internacional para aprofundar as investigações e identificar possíveis ativos e integrantes da organização no exterior.

Segundo a Polícia Federal, os nomes das operações fazem referência a um dos codinomes utilizados pelo líder do grupo criminoso investigado. (inf Plantão Maringá)