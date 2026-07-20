Conversão repentina de automóvel provoca grave acidente e deixa mãe e filho feridos

Um grave acidente foi registrado no final da manhã do último sábado, 18, no cruzamento da Avenida Colombo com a Avenida São Paulo, em Maringá. A colisão envolveu um veículo Chery Tiggo 7 e uma motocicleta Yamaha, mobilizando equipes do Siate e médica do Samu.

De acordo com informações apuradas pelo site, ambos os veículos seguiam pela Avenida Colombo, no sentido a Sarandi. A motocicleta trafegava pela faixa da direita, enquanto o utilitário esportivo ocupava a pista da esquerda.

Ainda conforme as informações levantadas no local, o motorista do Tiggo teria decidido acessar um posto de combustíveis localizado no cruzamento e realizou uma mudança repentina de faixa. Durante a manobra, acabou atingindo a motocicleta.

Com o impacto, o piloto e a passageira, sua mãe, foram arremessados contra uma estrutura de ferro e dois pés de coqueiro às margens da via. As vítimas sofreram ferimentos e receberam atendimento de equipes de resgate. O piloto e a mulher foram em seguida levados aos hospitais. (inf André Almenara)