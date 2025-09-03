Maringá ganha um novo endereço de cuidado, beleza e autoestima. Na sexta-feira, 19, a Dra. Amanda Galete inaugura oficialmente seu espaço na Rua Neo Alves Martins, 2789 – Sala 304.

Com uma proposta moderna e acolhedora, o novo ambiente foi pensado para oferecer um atendimento personalizado em estética avançada, aliando tecnologia, conforto e resultados de excelência.

“Mais do que transformar a aparência, nosso propósito é transformar a forma como as pessoas se enxergam, ajudando cada cliente a resgatar sua autoconfiança”, destaca a Dra. Amanda Galete.

A inauguração será um momento de celebração e conexão, aberto para clientes, parceiros e imprensa conhecerem de perto a estrutura e os serviços oferecidos.

Ainda nesta semana, a Dra. Amanda Galete participa do podcast “CBN Inspire-se”, com Altair Godoy, em um episódio especial sobre autoestima: “Autoestima: O poder que transforma homens e mulheres”.

Serviço

Endereço: Rua Neo Alves Martins, 2789 – Sala 304

Contato: (44) 9180-4272