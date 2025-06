Jovem morre em acidente de moto na rodovia de Sarandi

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 10, na rodovia BR-376, em Sarandi. Um jovem de aproximadamente 20 anos seguia com sua moto CG Titan no sentido Marialva quando teria passado no corredor entre dois veículos.

Um família que presenciou o acidente relatou que o piloto da moto perdeu o equilíbrio, colidiu contra a lateral de um carro e em seguida caiu no asfalto. Um caminhão que vinha atrás não conseguiu desviar do corpo e acabou atropelando o rapaz que morreu na hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Sarandi chegaram no local e acionaram a Polícia Rodoviária Federal e Instituto Médico Legal de Maringá. O motorista do caminhão ficou em estado de choque ao saber da morte do motociclista. A vítima fatal seria moradora da cidade de Marialva. (inf André Almenara)