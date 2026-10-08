13 restaurantes do Festival Bom Gourmet Maringá aceitam vale-refeição ou vale-alimentação

Quem recebe vale-refeição (VR) ou vale-alimentação (VA) tem um motivo a mais para aproveitar o 2º Festival Bom Gourmet Maringá. Dos mais de 30 restaurantes participantes desta edição, 13 aceitam pelo menos uma dessas modalidades de pagamento, ampliando as possibilidades para quem deseja conhecer novos sabores ou visitar seus estabelecimentos favoritos.

O festival segue até 1º de novembro, com menus especiais preparados pelos restaurantes participantes em quatro faixas de preço: R$ 49, R$ 69, R$ 89 e R$ 109.

As opções variam conforme o estabelecimento e podem incluir entrada, prato principal e sobremesa; entrada e prato principal; prato principal e sobremesa; ou apenas prato principal.

Para aproveitar o festival, basta comparecer a um dos restaurantes participantes e solicitar o menu especial. Não é necessário realizar cadastro ou reserva para participar, embora seja recomendável consultar antecipadamente os horários de funcionamento e as condições de atendimento de cada estabelecimento.

Os cardápios completos, preços e demais informações estão disponíveis no site festivalbomgourmet.com.br. As novidades também podem ser acompanhadas pelo Instagram @festivalbomgourmet.

Confira os restaurantes que aceitam VR ou VA

Vale-refeição (VR)

Cathedral Sports BarCathedral Fábrica Bar

Dante

Sponta Pizza Bar Maringá

La Pasta Gialla Maringá Park

La Vinícola

Origgi Al Mare

Dominique Ibérico

Oca Restô Bar

Daásu Sushi Bar

Fogo & Vino

Mannaia Bar e Forneria

Baggio Pizzeria

Vale-alimentação (VA)

Dante

Baggio Pizzeria

Como as modalidades e bandeiras aceitas podem variar, a orientação é confirmar diretamente com o restaurante a possibilidade de utilizar o benefício antes da visita.

Sobre o Festival Bom Gourmet

O 2º Festival Bom Gourmet Maringá tem patrocínio da Romanha Alimentos, indústria alimentícia com mais de 50 anos de história; da Porto a Porto, importadora de vinhos; da Adega Brasil, especializada no comércio e na distribuição de bebidas e produtos alimentícios finos; e da Font Life, marca paranaense de água mineral natural.

O evento conta ainda com o apoio da Abrasel Paraná, entidade empresarial que representa o setor de alimentação fora do lar, e do Visite Maringá, organização que atua no estímulo ao turismo e ao desenvolvimento da cidade.

Serviço

2º Festival Bom Gourmet Maringá

Data: de 2 de outubro a 1º de novembro de 2026

Local: mais de 30 restaurantes de Maringá

Menus: R$ 49, R$ 69, R$ 89 e R$ 109

Site: https://festivalbomgourmet.com.br/

Instagram: @festivalbomgourmet