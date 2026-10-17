Festival do Cachorrão de Maringá acontece de 20 de novembro a 6 de dezembro
Confira a lista dos 20 participantes
O seu cachorrão favorito está na lista? A primeira edição do Festival do Cachorrão de Maringá já tem data e participantes confirmados. De 20 de novembro a 6 de dezembro, 20 estabelecimentos de diferentes regiões da cidade participam do evento, que promete valorizar uma das grandes paixões gastronômicas dos maringaenses: o tradicional cachorro-quente prensado.
Realizado pela Enjoy Maringá, o festival terá representantes de todas as regiões da cidade, um dos destaques desta primeira edição. A distribuição dos 20 estabelecimentos por diferentes bairros descentraliza o evento, aproxima o festival dos consumidores e amplia as oportunidades de participação do público. Além de valorizar os empreendedores locais, a iniciativa incentiva os maringaenses a conhecer novos estabelecimentos e sabores.
Durante os 17 dias de festival, cada estabelecimento participante terá um lanche criado especialmente para o evento, respeitando a identidade e as características que conquistaram seus clientes ao longo dos anos.
Confira os 20 participantes do Festival do Cachorrão de Maringá 2026:
Aki Dog Lanches
Banzé Lanches
Cachorrão do Rafa
Castanheiro Dogs & Burgers
Dog King
Dona Bela Lanches
Dub’s Lanches
Império Lanches
Ki-Fome Lanches
Lanches 5 Estrelas
Lanches Maringá
Makariu’s Lanches – Av. Morangueira
Manholer Hot Dogs
Meu Chef Lanches 24 Horas – Av. São Paulo
Multiverso Lanches
Piauí Lanches
Polaco Lanches
Ricardinho Lanches
Show Lanches Paranaguá
Vitinho Lanches
Os lanches especiais e outras informações sobre os participantes serão divulgados em breve, no site oficial do festival.
O Festival do Cachorrão de Maringá é uma realização da Enjoy Maringá, com patrocínio da Gráfica e Editora Almeida, Los Los Paraná Norte, Bless Internet e Plin Energia. O evento conta ainda com a parceria da Inneed Agency e Have Fun Turismo, além do apoio da Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, do Sebrae, do Visite Maringá e da Abrasel Noroeste do Paraná.