Vice do Sismmar perde mandato

Prossegue o imbróglio no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá. O vice-presidente Caldeci Bezerra Chaves recebeu de madrugada, por aplicativo de mensagem, a notificação de que tinha perdido o cargo.

O atrito entre a diretoria e o vice-presidente vem desde o final do ano passado. A perda de mandato do servidor público eleito na chapa “Somos todos Sismmar”, havia sido objeto de outras reuniões, até que na sexta-feira, uma reunião da diretoria decidiu pela perda de mandato. Cal Bezerra apelou à Procuradoria Regional do Trabalho na quarta-feira, 19, pedindo apuração de fatos através de instauração de inquérito civil, “a fim de verificar a idoneidade dos procedimentos instaurados pela entidade sindical e a perseguição política e assédio moral o qual vem sofrendo”. (inf AngeloRigon)