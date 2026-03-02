Entretenimento

‘Trem Melhor’ vem para Expoingá

Exposição que conta história da companhia que colonizou mais de 60 cidades na região norte/noroeste do Paraná também estará na Expoingá deste ano

02/03/2026
trem companhia ‘Trem Melhor’ vem para Expoingá

Lançado no Ibirapuera em outubro do ano passado, o “Trem Melhor” também estará no parque de exposições em maio, durante a realização da Expoingá 2026. Trata-se de uma exposição dividida em três vagões que contam a história da colonização do norte e noroeste do Paraná.
A exposição foi idealizada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, responsável pela criação de mais de 60 cidades, entre elas Londrina e Maringá. Depois de São Paulo, ela foi levada para Jussara, onde a empresa possui uma unidade desde 1981, que produz etanol anidro, etanol hidratado e energia elétrica.

Concebida especialmente para o centenário da companhia e com curadoria de Marcello Dantas, conhecido por projetos como o Museu da Língua Portuguesa, a exposição é dividida em três vagões e conecta passado, presente e futuro, incluindo a chegada da ferrovia e a diversificação econômica da região, que tornou-se conhecida pelo café.
O primeiro vagão interativo apresenta objetos, fotografias e jornais do início do século XX; o segundo mostra os impactos econômicos e sociais que transformaram a região em um dos polos mais prósperos do país; e o último desafia o público a criar estratégias sustentáveis para o amanhã em um jogo interativo.

02/03/2026
