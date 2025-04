Trânsito complicado na Colombo com Contorno Sul

Nesta manhã em virtude das obras de construção das alças de retorno sobre a rodovia BR 376 em Sarandi o trânsito na rotatória de acesso ao Contorno Sul em Maringá, foi desviado pela Semob no trecho Sarandi-Maringá. O tráfego de quem acessa a rotatória pela av Colombo em direção ao Anel Viário Sincler Sambatti (Contorno Sul) tem que seguir sentido Maringá até o viaduto da Avenida Guaiapó pela rua marginal, e retornar no sentido contrário.

Com isso o tráfego pesado, de caminhões principalmente, se estende até próximo do parque de exposições de Maringá. A solução para maior fluidez foi fechar momentaneamente o acesso da rotatória, devido a confusão que se instalou no local logo pela manhã desta sexta-feira, explicou o secretário de mobilidade urbana Luiz Alves.