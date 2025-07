TCCC e Cidade Verde buscam TRT9 para mediação

Diante do anúncio de greve por parte do Sinttromar, o que acarretaria prejuízos ao transporte coletivo urbano e intermunicipal, a TCCC e a Cidade Verde divulgaram nesta tarde a seguinte nota:

“As empresas TCCC e a Cidade Verde, diante das ameaças e notificação de greve anunciada pelo sindicato da categoria profissional, Sinttromar, esclarecem que apresentaram pedido de mediação ao Tribunal Regional do Trabalho, em Curitiba.

A tutela da Justiça do Trabalho, portanto, é um novo espaço de diálogo, submetido aos ditames da lei. Com a discussão judicializada, a paralisação perde sentido, se tornando apenas instrumento de transtorno para a população e para a cidade de Maringá e região.

O serviço público e essencial de transporte coletivo, se vê refém de um sindicato que já obteve, por parte das empresas, na tentativa de resolver a questão, uma proposta com elevados índices de reajuste para salários e benefícios da categoria, recompondo a inflação e trazendo ganho real.

Importante lembrar que o mix de reajuste oferecido pelas empresas é de 7,72%, contra um INPC acumulado de 5,20%, o que representa, como se explicou acima, um ganho real, acima da inflação, de 2,52%.

Assim, a ameaça de paralisação pelo Sindicato da categoria profissional prejudica o Sistema Público de Transporte, em prejuízo de toda a coletividade que dele depende.

As empresas TCCC e Cidade Verde lamentam a postura do Ente Sindical e mantém firme a sua postura de boa fé negocial, buscando agora a mediação do TRT/PR, o que demonstra compromisso genuíno de continuidade, qualidade e a seriedade que, como delegatárias, prestam o transporte coletivo público essencial de passageiros para Maringá e região, agradecendo pôr fim aos seus colaboradores o contínuo e sério trabalho que prestam.”