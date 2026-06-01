Câmara homenageia Arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen

A Câmara de Vereadores de Maringá realiza sessão solene nesta terça-feira, 2, às 19h, para a entrega de título de Cidadania Benemérita de Maringá ao Arcebispo Dom Frei Severino Clasen. A homenagem foi proposta pelos vereadores professora Ana Lúcia (PDT), Italo Maroneze (PDT), Akemi Nishimori (PSD), Mário Verri (PT), Mário Hossokawa (PP), Odair Fogueteiro (PP), Uilian da Farmácia(União), Angelo Salgueiro (PODEMOS), Sidnei Telles (PODEMOS), Giselli Bianchini (PL) e Luiz Neto (AGIR).

O arcebispo foi nomeado para a arquidiocese de Maringá em 1º de julho de 2020. Ele tem uma longa trajetória de serviço à Igreja Católica no Brasil e seu lema episcopal é “Acolher e Cuidar”, que reflete sua atenção aos fiéis e no serviço social. Em 2024, Dom Frei Severino foi nomeado presidente da Pastoral da Criança, um reconhecimento à sua dedicação às causas sociais e à defesa da vida, especialmente das crianças.