Motociclista morre a poucos metros de casa, motorista causador do acidente foge

A morte do jovem motociclista Gabriel Ávila Lopes, 22 anos, causou comoção entre familiares e amigos na noite desta quarta-feira, 3, em Maringá. O rapaz retornava da academia e estava a poucos metros de casa quando se envolveu em um grave acidente na Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um automóvel seguia pela avenida quando mudou repentinamente de faixa para acessar a Rua Ametista. Durante a manobra, o motorista teria fechado a passagem da motocicleta conduzida por Gabriel. Sem tempo para desviar, o jovem acabou atingindo a lateral do veículo.



Com a força da colisão, Gabriel foi arremessado contra o asfalto e sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas e iniciaram os procedimentos de socorro. Durante o atendimento, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes médicas, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo testemunhas, o motorista do carro estava acompanhado da esposa e de duas crianças. Ele permaneceu na cena do acidente por alguns minutos, mas deixou o local antes da chegada das autoridades. Relatos apontam que o homem teria afirmado que o veículo possuía seguro, feito o sinal da cruz e, em seguida, ido embora.

Ainda conforme informações levantadas no local, diversas garrafas de cerveja foram encontradas dentro do automóvel.

Familiares de Gabriel estiveram no local do acidente e lamentaram profundamente a tragédia. Segundo relatos, o jovem havia perdido o pai recentemente e estava negociando a venda da motocicleta para realizar o sonho de comprar uma casa. A mãe de Gabriel viajava para São Paulo quando recebeu a notícia da morte do filho.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.

O caso será investigado pela Delegacia de Trânsito de Maringá, que deverá apurar as circunstâncias do acidente, identificar o motorista envolvido e esclarecer as responsabilidades pelo ocorrido. (inf Plantão Maringá)