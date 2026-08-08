Sismmar recebe proposta de novo Plano de Carreira do Magistério

O prefeito Silvio Barros entregou ontem ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá (Sismmar) a proposta do novo Plano de Carreira do Magistério. O documento representa um avanço em uma reivindicação histórica da categoria e será analisado pelo sindicato e pela categoria antes de seguir para apreciação da Câmara Municipal.

O documento entregue é uma proposta de minuta do projeto de lei e ainda poderá passar por ajustes. O texto será analisado pelo Sismmar e pelos profissionais da educação e, depois, seguirá para a mesa de negociação com o município.

A construção da proposta começou em 2025, a partir de estudos técnicos voltados à atualização da carreira dos profissionais do magistério, especialmente daqueles que atuam na educação infantil, etapa que atende crianças de zero a cinco anos. O trabalho considerou a Constituição Federal, a legislação educacional vigente e a lei federal nº 15.326/2026, que trata da organização da carreira do magistério.

Após a análise dos profissionais da educação e do sindicato, a previsão é que o projeto seja encaminhado ao Legislativo ainda neste mês. Com a aprovação da nova legislação municipal, será iniciada a implantação das mudanças previstas no plano, incluindo os impactos financeiros estabelecidos.

O prefeito Silvio Barros II (PP) afirma que a entrega da proposta representa o cumprimento de um compromisso assumido com os profissionais da educação no início da gestão e atende a uma demanda que aguardava solução há mais de uma década.

“Assumimos o compromisso de revisar o plano de carreira do magistério e estamos cumprindo essa palavra. Esse é um documento de negociação, para tentarmos encontrar um caminho que fique bom para todo mundo. Essa proposta reconhece quem dedicou a vida ao serviço público, quem todos os dias está dentro das escolas contribuindo para a formação das nossas crianças”.

O prefeito ressaltou, ainda, que a proposta será analisada em conjunto, buscando conciliar as possibilidades do município com as expectativas da categoria. “Vamos avaliar de que maneira podemos atender às expectativas dos nossos profissionais da educação, que são tão importantes e merecem o nosso reconhecimento. É uma conquista construída com responsabilidade e respeito aos nossos profissionais”, frisa.

A secretária de Educação, Adriana Palmieri, explica que a proposta foi elaborada a partir de estudos técnicos e diálogo com representantes da categoria. “Essa construção envolve uma pauta muito esperada pelos profissionais do magistério. Estamos apresentando uma proposta que considera as necessidades da rede e busca organizar a carreira dentro das normas atuais, especialmente para os profissionais da educação infantil”, comenta.

A secretária-geral do Sismmar, Ana Lúcia de Araújo, ressalta que a construção do novo plano de carreira começou em 2018, com a entrega de uma minuta elaborada pelo sindicato. “Resgatamos a minuta, retomamos o trabalho e fizemos uma nova entrega. De lá para cá, a categoria aguarda avanços na carreira, o piso salarial, dobra de padrão e outras mudanças que foram reivindicadas ao longo desses anos. Agora estamos caminhando para uma vitória”, pontua.