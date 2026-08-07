Alexandre Curi recebe apoio de mais quatro importantes partidos para candidatura ao Senado

A candidatura do deputado Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado recebeu apoio formal de mais quatro importantes partidos na noite de quarta-feira (05). As convenções das federações formadas por União Brasil e PP e por PSDB e Cidadania formalizaram a aliança à chapa que tem o deputado federal Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) na disputa pelo Governo do Estado, além de Curi como candidato a senador.

Ao agradecer a adesão das legendas ao projeto liderado pelo governador Ratinho Junior, Alexandre Curi destacou a importância da construção de uma ampla aliança em defesa do Paraná, que envolve centenas de prefeitos e prefeitas, além de vereadores e vereadoras, deputados e líderes municipais. Ele também fez um reconhecimento às principais lideranças partidárias que passaram a integrar oficialmente o bloco político.

Em relação ao PP, falou da parceria construída na Assembleia Legislativa com a presidente estadual da legenda, deputada Maria Victória, e salientou o papel do deputado federal Ricardo Barros, a quem definiu como uma das maiores lideranças políticas do Paraná. Curi também lembrou que a ex-governadora Cida Borghetti foi a primeira mulher a comandar o Palácio Iguaçu.

Ao avaliar a construção da aliança, Curi citou o protagonismo do deputado federal Delegado Matheus Laiola, presidente do União Brasil no Paraná, e enalteceu o Cidadania, representado pelo prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, além de ressaltar a contribuição do ex-governador Beto Richa, que lidera o PSDB, no processo de transformação pelo qual passa do Estado nos últimos anos.

COMPROMISSO – Durante os encontros partidários, o deputado afirmou que a aliança tem compromisso com o desenvolvimento do Estado e defendeu a continuidade de um modelo de gestão baseado em resultados, investimentos e parceria com os municípios. “Neste projeto estão pessoas que amam o Paraná. São lideranças que sempre colocaram o nosso Estado em primeiro lugar, que têm trabalho, serviço prestado e ajudaram a construir um Paraná que hoje é a quarta maior economia do Brasil“, afirmou.