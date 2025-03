Sismmar: previdência em risco

O funcionalismo público municipal vai discutir a questão das aposentadorias, depois que o assunto foi tema de reunião na Maringá Previdência. Na semana passada o prefeito Silvio Barros II (PP) antecipou que mudanças significativas deverão ser tomadas. De acordo com o sindicato, isso é resultado das mudanças impostas pelo ex-governo Bolsonaro em 2019; o ex-presidente teve com o líder na Câmara dos Deputados o irmão do atual prefeito de Maringá.

De acordo com postagem em rede social (veja ao final), a audiência pública da Maringá Previdência indicou a necessidade de reforma nos próximos meses. “Diante desse cenário, a posição do Sismmar é firme: sindicato e representantes da categoria precisam compor uma comissão ou grupo de estudos que debaterá essa reforma. Não aceitaremos que mudanças estruturais na nossa previdência sejam feitas sem diálogo com quem será diretamente afetado”.

Para o Sismmar, há uma narrativa da administração de que problemas da cidade, como infraestrutura, “poderiam ser mitigados com mudanças na gestão da previdência municipal. Qualquer tentativa de atrelar desafios orçamentários ao direito dos servidores a uma aposentadoria digna é inaceitável! Apesar de ainda não existir uma proposta clara da Prefeitura, há o receio de que a medida retire direitos dos servidores e comprometa as aposentadorias”.

Um seminário está previsto para abril para capacitar servidores e preparar a categoria “para os desafios que virão”. “Não aceitaremos que, assim como na pandemia, a conta dos problemas sociais recaia sobre nossos bolsos e nosso futuro. Temos direito a uma aposentadoria digna!”.