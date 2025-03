Sindicato aceita reposição de 0,03% e aumento no vale-alimentação de 24,00

Por maioria de votos, os servidores municipais de Maringá aprovaram as propostas enviadas pela administração, que hoje será comunicada oficialmente de que a campanha salarial 2025 atingiu seus objetivos. Foi o primeiro “teste de fogo” com o funcionalismo na atual gestão. Um documento foi apresentado e enviado pela prefeitura à comissão de negociação horas antes do encontro .

Hoje, a gestão ‘Somos todos Sismmar’ vai à prefeitura para apresentar os resultados da assembleia “e cobrar, mais uma vez, a oficialização da mesa permanente de negociação para tratar das pautas dos aposentados e dos operacionais, bem como todas as outras reivindicações aprovadas por unanimidade na assembleia do dia 8 de fevereiro”.

A assembleia foi realizada na sede do Sismmar. “A ampla maioria das falas foi de críticas em relação às propostas da prefeitura, de descontentamento e também decepção com a nova administração municipal na primeira campanha salarial. Mesmo com os diversos comentários negativos, as propostas foram aprovadas por ampla maioria entre as centenas de servidoras e servidores que compareceram”, relatou o sindicato em rede social (ao final). Nas redes sociais houve críticas ao acordo. (inf Angelo Rigon)