Secretário de Segurança Pública de Maringá apresenta balanço de ações

A Câmara de Vereadores de Maringá recebeu na sessão ordinária desta terça-feira, 15, o secretário de Segurança Pública de Maringá, delegado Luiz Alves, que apresentou as ações realizadas na pasta.

Alves apresentou um balanço das ações realizadas pela pasta e destacou a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, a descentralização do policiamento, os investimentos em tecnologia e a criação de unidades especializadas.

Segundo ele, a estrutura recebida no início de 2025 apresentava limitações, com cerca de 155 agentes, e a gestão passou a adotar uma estratégia baseada em análise de dados, distribuição territorial e estratificação de riscos. Alves também ressaltou a nomeação de 54 novos guardas municipais, que estão em formação e deverão reforçar o efetivo nas ruas após a conclusão do curso.

“Hoje, nós temos 195 guardas municipais atuando em diversos serviços, e esse número vai chegar a 249 com os novos agentes. É importante ressaltar que a atividade policial exige profissionalização. O servidor não simplesmente passa no concurso, recebe uma arma e vai para a rua. É necessário passar por uma formação adequada, porque esses profissionais vão lidar com vidas, salvar pessoas e, muitas vezes, se defender de agressões injustas”, afirmou.

Alves explicou ainda que a Secretaria de Segurança Pública passou por uma reestruturação, com a implantação de bases descentralizadas em regiões como Iguatemi, Floriano e diferentes áreas da cidade, além do fortalecimento de grupamentos especializados. A estratégia, segundo ele, permite direcionar viaturas e equipes conforme as ocorrências e os chamados registrados em cada região. Também foram fortalecidas estruturas como a Patrulha Ambiental, a Patrulha Maria da Penha, a Patrulha Escolar, o grupamento de motociclistas, o Canil e a unidade especializada de apoio operacional.

“A lógica é trabalhar com análise de dados, inteligência e evidências, e não mais com achismo ou com uma distribuição aleatória do policiamento. Se uma região apresenta maior número de ocorrências, é preciso colocar mais viaturas e efetivo ali. É assim que começamos a distribuir o nosso pessoal: de acordo com a necessidade de cada serviço, de cada bairro e de cada situação”, explicou o secretário.

Na área de tecnologia, Alves destacou a recuperação e ampliação do sistema de videomonitoramento, com câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas, além da implantação de uma central de segurança e inteligência. Segundo ele, entre janeiro de 2025 e o período atual, foram investidos cerca de R$ 6,9 milhões em viaturas, equipamentos, armamentos, tecnologias menos letais, uniformes e outras estruturas.

O secretário também citou a ampliação do atendimento à população, o acompanhamento de medidas protetivas pela Patrulha Maria da Penha e a integração de câmeras particulares ao programa Cidade Vigiada.

“Os números mostram uma evolução importante. Os mandados de prisão cumpridos pela Guarda Municipal passaram de 12 em 2024 para 68 em 2025 e já chegaram a 110 neste ano. Isso é resultado do aumento das abordagens e do trabalho orientado por inteligência. Também tivemos aumento na apreensão de armas e na recuperação de veículos. São indicadores que mostram uma maior capacidade de resposta e que ajudam a produzir impacto na redução de furtos, roubos e outros crimes”, concluiu Alves.