Condor Kakogawa recebe Viniltagem pela primeira vez
O circuito Viniltagem costuma descentralizar as feiras de discos. O que acontecerá em Maringá nos dias 3 e 4 de outubro de 2026, com a feira de coleciosnimo pela primeira vez no Condor da avenida Kakogawa, 290, no bairro Parque das Grevíleas.
O que já aconteceu em Curitiba, Ponta Grossa, Campo Mourão, Joinville e Jaraguá do Sul. “Já fizemos várias vezes em bairros e tivemos muito movimento”, explica o coordenador Andye Iore. “Tem muita demanda cultural nos bairros das cidades”.
CONFORTO – O Condor Kakogawa tem estacionamento coberto gratuito, praça de alimentação, ar condicionado e banheiros.
A Viniltagem estará no lado direito da entrada principal do mercado, que fica logo após a Acema, do lado direito da avenida.
Terá discos, CDs, DVDs, miniaturas, vitrolas, camisetas e acessórios. Com itens a partir de R$ 5 , com compra, venda e troca. Confira os expositores no Instagram @viniltagem
O DJ Maran e o DJ Andye Iore tocarão com vinil entre manhã e começo da tarde de sábado.
VINILTAGEM Condor Kakogawa
● 3 de outubro, sábado, 9h às 20h
* 4 de outubro, domingo, 10h às 17h
Av. Kakogawa, 290, Maringá
Entrada grátis