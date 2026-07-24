Convocação política?

A passagem do coronel Hudson Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná por Maringá, com direito a festa julina na sede social do Sivamar, onde gravou vídeo com oficiais confirmando apoio ao pré-candidato Sandro Alex (PSD), foi anunciada aos policiais como sendo um convite, antecedido de “reunião de trabalho”.

Acima, a reprodução de aviso repassado a servidores, onde se comunica que “teremos uma janta onde solicita a participação de todos ok” (sic). Aparentemente, desconfia alguns deles, a estrutura estatal foi usada para “convidar” para a festa. Em tese, a legislação não contempla, já que outros pré-candidatos e candidatos ao governo também poderão utilizá-la para evento político? (inf Angelo Rigon)