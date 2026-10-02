Justiça

Debate cancelado

Foto de redação redação02/10/2026
828652685 1008905675554677 8364193545338843877 n Debate cancelado

A ministra Estela Aranha, do TSE, proibiu a TV Globo de exibir uma cadeira vazia com o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o debate com os candidatos a presidente, que seria realizado na noite desta quinta-feira. Também foram vedadas perguntas direcionadas a Lula.

A decisão atendeu a um pedido da campanha do presidente, que decidiu não comparecer ao debate.
Estela Aranha afirmou que a regra poderia “criar situação de desequilíbrio entre os participantes, conferindo espaço autônomo para referências a candidato ausente sem observância da dinâmica dialética que caracteriza o instituto do debate eleitoral“.  Os representantes dos partidos assinaram o acordo das regras estabelecidas previamente em comum acordo com a direção da TV Globo, inclusive o PT. (inf Revista Veja)

Etiquetas
Foto de redação redação02/10/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de MP denuncia o advogado João Vitor Domingues Romero

MP denuncia o advogado João Vitor Domingues Romero

28/09/2026
Foto de Acompanhe a sessão extraordinária do STF

Acompanhe a sessão extraordinária do STF

15/09/2026
Foto de Condenadas, mas com recursos

Condenadas, mas com recursos

02/09/2026
Foto de Ex-vereadora, Cris Lauer, cassada por improbidade continua inelegível até 2036

Ex-vereadora, Cris Lauer, cassada por improbidade continua inelegível até 2036

01/09/2026
Botão Voltar ao topo