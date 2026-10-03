Dois anos de encontros: Galeria Cidade Aruna celebra pessoas, histórias e o futuro da cidade

Durante dez dias, de 19 a 28 de setembro, a Galeria Cidade Aruna e a Mannaia Bakery celebraram dois anos de história com uma programação que reuniu mais de 220 pessoas. Foram dias de encontros, experiências e histórias que conectaram diferentes momentos de Maringá, aproximando memória, cultura, bem-estar, arquitetura e as transformações que começam a ganhar forma na região. A trajetória também mostra como o espaço passou a fazer parte da relação das pessoas com esse território e de sua transformação.

“A Galeria antecipa como será viver no ecossistema urbano Cidade Aruna. É um espaço de encontro, de experiências e de conexão com as pessoas. Nesses dois anos, recebemos mais de 30 mil visitantes e, em cada encontro, conseguimos apresentar um pouco do que estamos construindo e, principalmente, a forma como acreditamos que a cidade pode ser vivida”, diz Lorena Nazário, diretora de Marketing da PRC Empreendimentos.

Memória que atravessa gerações

Um dos momentos que melhor representou essa conexão entre passado, presente e futuro foi o Café dos Pioneiros. O encontro reuniu pessoas que ajudaram a construir a história de Maringá e abriu espaço para que essas memórias fossem compartilhadas com as novas gerações. Aos 92 anos, Tercílio Men, reconhecido como o primeiro sanfoneiro da cidade, levou sua sanfona e animou os convidados, transformando lembranças em música.

Aos 97 anos, o pioneiro Izaltino Machado também compartilhou suas histórias. Primeiro carpinteiro de Maringá, participou da construção de importantes marcos da cidade, entre eles a antiga Catedral de madeira, a Capela Santa Cruz e a primeira rodoviária. Ao lado de outros pioneiros, ajudou a recontar parte da trajetória de uma cidade que nasceu de um território em transformação e que continua a se reinventar.

O futuro começa a ganhar forma

Se o Café dos Pioneiros voltou o olhar para a história, a programação também levou os participantes a conhecer de perto aquilo que está sendo construído no presente e aponta para o futuro. Pela primeira vez, jornalistas de Maringá puderam visitar o canteiro de obras do ecossistema urbano Cidade Aruna. Participaram da visita profissionais dos portais Maringá Post, Hoje Notícias, Maringá Manchete, Já Jornal e Viver Maringá, além da rádio Jovem Pan.

Durante a experiência, o grupo percorreu a área em transformação e subiu até o segundo andar do Urbi Studios Cidade Aruna, primeiro edifício do masterplan. A visita permitiu aos profissionais conhecerem de perto uma área que começa a mudar a paisagem urbana e a compreender como os projetos previstos para o território estão ganhando forma.



A agenda de aniversário também contou com aulas de yoga, curso de literatura, encontros de arte e fotografia e outras atividades que trouxeram diferentes formas de expressão e convivência para a Galeria Cidade Aruna. A diversidade da programação ajudou a mostrar que os espaços urbanos também são construídos pelas experiências que proporcionam e pelas relações que estabelecem com as pessoas.

Localizada na Gleba Itororó, próxima ao Bosque II, a Galeria está inserida em uma área de mais de 50 mil metros quadrados que passa por um processo de transformação. O espaço ocupa o local onde funcionava o antigo Frigorífico Luso-Brasileiro Central e hoje acompanha o desenvolvimento do ecossistema urbano Cidade Aruna, que começa a redesenhar essa região de Maringá.

Ao completar dois anos, a Galeria Cidade Aruna e o Mannaia Bakery encerram as comemorações olhando para três tempos que se encontram no mesmo território. O passado, preservado nas histórias de quem ajudou a construir Maringá; o presente, vivido nos encontros e experiências que movimentam o espaço; e o futuro, que começa a se revelar nas obras e na transformação da região.