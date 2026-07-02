Com nova base na Zona Norte, Guarda Civil Municipal intensifica presença em diferentes regiões de Maringá

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Segurança, inaugurou nesta quinta-feira, 2, a nova base operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) da região norte da cidade, instalada na Rua Ivan Pavlov, 110, no Jadim Alvorada. A estrutura, com área total de 3,8 mil metros quadrados, amplia e intensifica a presença da GCM nos bairros do entorno.

As obras foram executadas por equipes próprias da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). São 13 salas onde funcionam o setor ‘Maria da Penha’, academia, refeitório, banheiros, vestiários, salas de aula, escritório, além de pátio para estacionamento das viaturas. Foram investidos R$ 34 mil nos serviços de reforma e manutenção do espaço, que abrigava a Escola Municipal Ariovaldo Moreno, que hoje funciona no prédio ao lado.

O local servirá como ponto de partida para operações de equipes táticas como a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o Grupamento Especializado com Apoio de Motocicletas (GCAM) e Operações com Cães, assim como as patrulhas Maria da Penha, Ambiental, Escolar e de Trânsito.

O barbeiro Paulo Sérgio Batista, que mora há 50 anos no Jardim Alvorada, diz que já se sente mais seguro com a instalação da base. “Depois que a base foi implantada, melhorou bastante a sensação de segurança. Agora, na frente do meu comércio, passa viatura direto.”

Junto à base, passa a funcionar uma escola técnica e de treinamento integrada com salas de aulas equipadas, espaço para instruções táticas, área administrativa, de coordenação pedagógica e infraestrutura para simulações e palestras. É um centro de formação permanente servindo tanto para o curso de formação de novos guardas aprovados em concurso público quanto para os cursos de atualização anual e especializações dos agentes.

O prefeito Silvio Barros ressaltou o ganho em agilidade para atendimento a ocorrências. “A Guarda está presente em todos os quadrantes da cidade, os agentes conhecem os bairros cada vez melhor, interagindo com os moradores e os moradores também têm o acesso facilitado aos agentes. Além disso, a descentralização promove a agilidade que o serviço precisa. Hoje, por exemplo, o tempo resposta para atendimento a uma escola é de, no máximo, cinco minutos. Estamos avançando cada vez mais na área da segurança.”

O secretário de Segurança, Delegado Luiz Alves, reforçou a presença da Romu no local. “Recentemente, todos os agentes passaram por um intenso treinamento com qualificação para o uso de fuzis, armas não letais, para dar ainda mais segurança para a população de Maringá.”

O vereador Willian Gentil ressaltou o empenho da corporação para ampliar a presença na cidade. “A Guarda vem fazendo o máximo que pode todos os dias apreendendo veículos, prendendo criminosos. Estão todos de parabéns pela melhora contínua nas ações”, disse.

O deputado estadual Delegado Jacovós lembrou dos resultados obtidos pela GCM nos últimos meses. “Em 2024 foram cumpridos 13 mandados de prisão. Em 2025 foram 19 e neste ano, até semana passada, foram 33 mandados de prisão. Passamos a ter uma Guarda mais atuante e efetiva”, detalhou.

A base Zona Norte é a quarta entregue pela Prefeitura de Maringá desde o início de 2025. A primeira foi na Zona Sul, a segunda no distrito de Iguatemi e a terceira no distrito de Floriano. E nesta sexta-feira, 3, às 9h, será inaugurada a nova sede da Secretaria de Segurança, onde também funcionará a Base Leste da corporação, na Avenida Rebouças, 900.

Presenças – Também estiveram presentes na cerimônia a vice-prefeita Sandra Jacovós; os vereadores Luiz Neto e Angelo Salgueiro; o presidente do Conselho de Segurança de Maringá (Conseg), José Triana; a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá (Sismmar), Iraídes Baptistoni; além de secretários municipais.