Ulisses Maia é eleito deputado estadual do Paraná, com votação histórica em Maringá

Com mais de 56 mil votos contabilizados, Ulisses Maia garantiu sua eleição para a Assembleia Legislativa do Paraná. O resultado confirma o apoio ao ex-prefeito de Maringá e ex-secretário do Planejamento do Paraná, que agora assume uma das cadeiras na ALEP para a próxima legislatura. Ulisses obteve mais de 41 mil votos em Maringá, sendo a maior votação da história da cidade em todas as eleições anteriores.

“Quero agradecer de coração a cada pessoa que confiou em mim, que foi às urnas e depositou seu voto em meu nome. Cada um desses votos tem um peso enorme para mim. Quem me conhece sabe que eu não sei trabalhar de outro jeito que não seja no meio do povo, ouvindo as demandas e buscando solução. Podem ter certeza de que vou honrar essa confiança com muito trabalho e dedicação lá na Assembleia”, afirmou Ulisses Maia.

Carregado pelo povo e por apoiadores, Ulisses celebrou a vitória no comitê de campanha na Av. Brasil, na Vila Operária, bairro onde cresceu em Maringá. Emocionado, destacou que vai trabalhar muito por Maringá e por toda a região Noroeste, fortalecendo os municípios ao lado dos prefeitos.

A partir de agora, o deputado eleito e a equipe começam a organizar as prioridades do mandato, focado na defesa dos municípios paranaenses, na melhoria dos serviços públicos e no incentivo ao desenvolvimento regional.

Conheça a trajetória de Ulisses Maia

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas tem 57 anos, é maringaense, casado com Eliane Maia e pai da Carolina e do Petrus. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), é especialista em Direito Tributário e Eleitoral, autor de dez livros jurídicos e membro-fundador da Academia de Letras de Maringá.

A trajetória pública começou no Legislativo. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Maringá por duas vezes. Entre 2017 e 2024, cumpriu dois mandatos consecutivos como prefeito de Maringá, período em que a cidade se destacou em rankings nacionais de qualidade de vida e serviços públicos e foi eleita quatro vezes como a melhor cidade do Brasil para viver.

Em 2025, a convite do governador Ratinho Junior, assumiu a Secretaria de Estado do Planejamento, coordenando projetos estratégicos de infraestrutura e desenvolvimento para os municípios paranaenses. Desincompatibilizou-se do cargo em 2026, no prazo previsto pela lei eleitoral, para disputar a vaga na ALEP.