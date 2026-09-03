Prefeitura reforça fiscalização e retira de circulação 92 veículos irregulares

Com atividades do Grupamento de Ações Rápidas de Trânsito (GART), da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a Prefeitura vem ampliando a atuação especializada na fiscalização de trânsito, com uso de inteligência e respostas rápidas. Dados do balanço parcial realizado pela secretaria mostram que, entre março e julho deste ano, 92 veículos foram removidos ao pátio com algum tipo de pendência administrativa.

Os números foram ainda mais expressivos após o início da operação Blitz Inteligente Itinerante, no dia de 19 de março. Entre os casos de maior destaque estão uma motocicleta de 160 cc, com 700 multas e um carro popular com 368 autuações. Dos veículos apreendidos, 47 acumulavam mais de 50 multas cada. O grupo ainda tirou de circulação 11 veículos por fraude, como suspeitas de clonagem, adulteração de placas e de chassi, motores pertencentes a outros veículos e até motor com registro de furto ou roubo.

O objetivo das ações é aumentar a segurança viária, identificar irregularidades graves, retirar de circulação veículos em situação irregular e contribuir, dentro das atribuições legais da Semob, para as ações integradas de segurança no município.

O Secretário de Mobilidade Urbana, Luciano Brito, afirma que, com ações integradas focadas na inteligência, é possível identificar os veículos irregulares de forma mais assertiva. “Estamos falando de condutores que, de forma reiterada, deixam de respeitar limites de velocidade, sinalização e outras normas essenciais de segurança, representando risco concreto para condutores, pedestres e todos que utilizam as vias. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas por seus atos e é o que estamos realizando”.

O trabalho do grupamento não se restringe apenas à pronta resposta e às remoções. Entre março e julho, foram realizadas 27 blitze, além de 14 operações em cruzamentos, escoltas, serviços de batedores e acompanhamentos e apoios durante a realização de corridas de rua.